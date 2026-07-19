Vital Borkelmans heeft wel héél opvallende nieuwe uitdaging beet

Vital Borkelmans heeft wel héél opvallende nieuwe uitdaging beet
Foto: © photonews
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Vital Borkelmans zat al enkele maanden zonder club, maar heeft nu een nieuwe uitdaging gevonden in India. De voormalige assistent van Marc Wilmots bij de Rode Duivels zet zo zijn internationale trainerscarrière verder bij een club die pas recent werd opgericht.

Vital Borkelmans maakte tussen 2012 en 2016 deel uit van de technische staf van de Rode Duivels onder Marc Wilmots. Nadien raakte hij wat verder verwijderd van het Belgische voetbal. Na vier jaar bij de nationale ploeg werd de voormalige linksachter van Club Brugge, waarvoor hij 457 wedstrijden speelde, bondscoach van Jordanië.

Later keerde hij terug naar België om bij FC Knokke met de jeugd te werken. Toch bleef daar vooral ontgoocheling hangen. Borkelmans hoopte op een belangrijkere functie, maar kreeg die kans niet. Ook toen de trainer van het eerste elftal vertrok, werd zijn naam niet naar voren geschoven.

Borkelmans voelde zich niet gewaardeerd

Daarop trok Borkelmans opnieuw naar het buitenland. In maart 2025 ging hij in Irak aan de slag als adviseur bij eersteklasser Al-Zawraa. Dat avontuur duurde zeven maanden, tot oktober. Sindsdien zat de 63-jarige trainer zonder club.

Nu heeft hij een nieuwe uitdaging gevonden, opnieuw ver weg van België. Borkelmans gaat in India aan de slag bij FC Forca Kochi. Dat meldt Het Laatste Nieuws. De club werd pas twee jaar geleden opgericht en is eigendom van acteur en regisseur Prithviraj Sukumaran en zijn vrouw Supriya Menon.


FC Forca Kochi komt uit in de competitie van de Indiase deelstaat Kerala. Voor Borkelmans begint zo opnieuw een buitenlands hoofdstuk in zijn trainerscarrière.

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