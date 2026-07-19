Wout Faes leek op weg naar de uitgang, maar Leicester verrast met opvallende beslissing

Wout Faes is deze zomer teruggekeerd naar Leicester City. Ondanks de sombere sfeer bij de Foxes stelt hij zich bijzonder professioneel op. Zijn trainer heeft hem daar zelfs al voor beloond.

De uitleenbeurt aan Monaco heeft Wout Faes duidelijk goed gedaan. In de Championship zat onze landgenoot in een moeilijke situatie, maar in de Ligue 1 vond hij onder Sébastien Pocognoli opnieuw speelminuten en vertrouwen. Deze zomer keerde hij terug naar Leicester City, dat intussen naar de League One is gezakt.

De overgang van het leven in Monaco naar het Engelse platteland is groot. Bijna even groot als die van de Ligue 1 naar de Engelse derde klasse. Faes begint bovendien aan zijn laatste contractjaar, waardoor een vertrek logisch lijkt. Leicester kan dan nog een transfersom ontvangen en vermijdt zo dat hij volgende zomer gratis vertrekt.

Voorlopig is de Rode Duivel er echter nog gewoon bij. In de meest recente oefenwedstrijd droeg hij zelfs een helft lang de aanvoerdersband. Dat zorgde meteen voor discussie bij een deel van de supporters, die na de degradatie hoopten dat Faes niet langer voor de club zou uitkomen.

Faes blijft professioneel

De nieuwe trainer Russell Martin legde bij Leicester Mercury uit waarom hij Faes tot kapitein maakte. "Ik probeer de spelers te leren kennen. Ik kan niet oordelen op basis van wat er vroeger is gebeurd, alleen op wat ik de voorbije tweeënhalve week heb gezien. Hij is ongelooflijk professioneel, enorm toegewijd, helpt de jonge spelers op elke training en is bovendien een heel goede voetballer."



Ondanks de geruchten over een vertrek blijft Faes volgens Martin volledig betrokken. "Of hij er op het einde van de mercato nog zal zijn, weet ik niet. Dat geldt voor de helft van de ploeg. Maar zolang je hier bent, ook al denk je misschien dat je toekomst elders ligt, verwachten we dat je alles geeft. Tot nu toe is Wout onberispelijk geweest en een uitstekend voorbeeld voor de jongeren. Mij is verteld dat hij voor zijn uitleenbeurt een moeilijke periode doormaakte, maar daar was ik zelf niet bij."