🎥 Boegeroep en hallucinante feestbeelden, Donald Trump wil NOG eens het WK in eigen land: "Samen met China?"

De WK-finale tussen Spanje en Argentinië kreeg niet alleen een sportief, maar ook een politiek tintje. De Amerikaanse president Donald Trump was aanwezig in het MetLife Stadium in New Jersey om de eindstrijd van het WK 2026 bij te wonen. En dat zullen wij - en de Spanjaarden - geweten hebben.

De Amerikaanse president Donald Trump en FIFA-voorzitter Gianni Infantino zijn zondag na de finale van het WK voetbal massaal uitgejouwd door het publiek in het MetLife Stadium. Of had u iets anders verwacht na de voorbije maand?

Audience boos drown out the music as Trump walks on to present the FIFA World Cup trophy.



Probably made the whole world boo at home too pic.twitter.com/4OYRk27Dru — Rachel Bitecofer 🗽🦆 (@RachelBitecofer) July 19, 2026

Niet dat Trump er zich veel van aantrok: hij ging gezwind het veld op, samen met zijn 'goede vriend' Infantino om er de wereldbeker uit te reiken aan Spanje. En om vervolgens - net zoals vorig jaar op het WK voor Clubs - ook ongenegeerd mee te vieren met de Spanjaarden nadat ze hun trofee al hadden gehad.

Donald Trump viert (even) mee met de Spaanse nationale ploeg

Gianni Infantino moest hem wat wegtrekken uit het beeld, zodat het toch niet te veel zou opvallen. Donald Trump ten voeten uit, zoveel is duidelijk. Ondertussen heeft de Amerikaanse president ook nog eens wat meer duiding gegeven en hij hoopt snel het WK terug in de VS te hebben.

En dan is de vraag: wie zal hem tegenhouden? Gianni Infantino lijkt ondertussen op weg naar een vierde ambtstermijn bij de FIFA, want heel veel landen hebben hun steun al uitgesproken. We hebben er het laatste ongetwijfeld nog niet mee meegemaakt ...



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"Ik heb tegen Infantino gezegd wat we moeten doen voor de volgende keer. Je moet opnieuw kiezen voor de USA. Deze keer laten we Canada en Mexico eruit, het was leuk van mij om ze mee te laten doen. En dan kies je voor de USA, maar ook voor de volgende keer iemand anders en dan laat je de woede en de stoom eruit voor de anderen. Gianni had het idee om het de volgende keer in China en de USA te doen. De spelers zouden die vlucht tussen beide landen appreciëren", kon er een lachje af.