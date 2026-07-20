'Nieuwe bondscoach Rode Duivels lijkt stilaan duidelijk: één opvallende naam steekt erbovenuit'

De Rode Duivels weten sinds kort dat ze op zoek moeten naar een nieuwe bondscoach. Rudi Garcia vertrekt na 18 maanden, ondanks het feit dat hij de meeste sportieve doelstellingen wel haalde. Achter de schermen lijkt intussen al één naam duidelijk naar voren te schuiven: Mark van Bommel.

Garcia hield België in League A van de Nations League en bereikte op het WK de kwartfinales. Daar werd de nationale ploeg uitgeschakeld door Spanje, dat later ook wereldkampioen werd. Op papier valt er dus heel wat te verdedigen aan zijn passage.

Toch was dat volgens Le Soir niet genoeg om Vincent Mannaert volledig te overtuigen. De sportief directeur zou Garcia niet langer gezien hebben als de man die de Rode Duivels de komende jaren verder moest leiden.

Officieel klinkt het dat beide partijen in onderling overleg besloten hebben om niet met elkaar door te gaan. Toch lijkt die uitleg niet iedereen te overtuigen. De indruk bestaat dat de voetbalbond vooral zelf een andere weg wilde inslaan.

Van Bommel duidelijke favoriet

En daar komt Mark van Bommel in beeld. De Nederlander zit al twee jaar zonder club sinds zijn vertrek bij Antwerp, maar lijkt nu plots bijzonder dicht bij een nieuwe uitdaging te staan.

Van Bommel kent het Belgische voetbal uiteraard goed. Met Antwerp kende hij een bijzonder succesvolle periode en bewees hij dat hij met een duidelijke structuur en sterke persoonlijkheid een ploeg naar een hoger niveau kan tillen.





Volgens Le Soir is hij op dit moment de uitgesproken favoriet om Garcia op te volgen. De bond zou wel nog een laatste rondgang op de markt willen maken, maar dat lijkt voorlopig vooral een formaliteit.

Voor Van Bommel zou het een opvallende terugkeer naar de Belgische voetbalwereld zijn, dit keer niet als clubtrainer maar als bondscoach. De uitdaging is uiteraard helemaal anders. Minder dagelijkse trainingsarbeid, meer selectiebeleid en vooral prestaties op grote toernooien.

Toch past zijn profiel op papier wel bij wat België nu zoekt: iemand met uitstraling, duidelijke ideeën en ervaring met een groep waarin zowel gevestigde namen als jonge spelers hun plaats moeten vinden.