Pijnlijk voor Anderlecht? 'Hammarby breekt nog snel alle records'

Pijnlijk voor Anderlecht? 'Hammarby breekt nog snel alle records'
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Hammarby kijkt met het nodige ongeduld uit naar de tweede voorronde van de Europa League. De Zweden staan er zelfs op het punt voor om diep in de buidel te tasten en de duurste transfer uit hun clubgeschiedenis vast te leggen. Komt hun nieuwe aanwinst meteen in actie tegen Anderlecht?

Op papier weegt Anderlecht financieel een pak zwaarder dan Hammarby. De kern van paars-wit wordt op meer dan 75 miljoen euro geschat, terwijl die van de tegenstander van donderdag ‘maar’ 31 miljoen bedraagt. Maar Sporting zou snel kunnen merken dat de realiteit op het veld die rekensommetjes zomaar kan doen vervagen.

Een jaar geleden merkte Anderlecht al dat een Zweedse club treffen in deze fase van het seizoen allesbehalve een cadeau is, met de uitschakeling tegen Häcken als eerste flinke tik voor Besnik Hasi. Net als vorig seizoen neemt de ploeg van Vitor Bruno het op tegen een elftal dat al veel meer ritme in de benen heeft: Hammarby speelde al 14 competitiewedstrijden en zit aan drie zeges op rij (de laatste was een stevige 4-0 tegen Degerfors). Charleroi kan daarover meepraten: de sfeer die de Ultra's in de 3Arena kunnen maken, zou wel eens een rol kunnen spelen.

Hammarby kan ook miljoenen neertellen voor een speler

Een ander aandachtspunt voor paars-wit luistert naar de naam Amin Bourdi. De Zweedse offensieve middenvelder speelt voorlopig bij Los Angeles, maar zou snel terugkeren naar eigen land. De lokale krant Expressen meldt dat de speler een persoonlijk akkoord heeft met Hammarby en dat de tegenstander van Sporting effectief 3,20 miljoen euro zal betalen, het bedrag dat Los Angeles vraagt, om hem over te nemen. De deal zou in de komende uren afgerond worden: Bourdi wordt in Stockholm verwacht voor zijn medische tests.

Dat zou hem niet alleen de duurste transfer uit de clubgeschiedenis maken, maar ook de duurste ooit in de Zweedse competitie. Afgelopen winter verbrak Hammarby al zijn eigen record door 2,50 miljoen euro neer te tellen voor winger Victor Lind.

Amin Bourdi al inzetbaar vanaf donderdag?

Amin Bourdi genoot zijn opleiding bij AIK Solna en werkte zijn laatste vormingsjaren af bij Venezia. Daarna keerde hij terug naar Zweden bij GAIS, waar Los Angeles hem deze winter voor meer dan drie miljoen euro wegplukte. Zijn beperkte speelminuten in de MLS deden hem nadenken over een terugkeer naar huis.

Komt hij ook in actie tegen Anderlecht? Gezien het belang van het tweeluik zal Hammarby daar vermoedelijk alles aan doen. Normaal gezien moest de spelerslijst al ingediend zijn, maar volgens de UEFA-regels mag een club tot 24 uur voor de aftrap nog één extra speler toevoegen.

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