'Akkoord is bereikt: KRC Genk gaat ongezien ver voor nieuwe spits'

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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'Akkoord is bereikt: KRC Genk gaat ongezien ver voor nieuwe spits'
Foto: © photonews
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KRC Genk staat op het punt Rafiu Durosinmi binnen te halen. De Limburgers waren al langer geïnteresseerd in de Nigeriaanse spits en lijken nu ook echt door te duwen. Ze leggen wel een enorm bedrag op tafel, waarmee het clubrecord gebroken wordt.

Volgens Calciopisa.it hebben Genk en Pisa een akkoord bereikt over een definitieve transfer. Met de overgang zou 10,5 miljoen euro gemoeid zijn, exclusief bonussen. Daarnaast zou Pisa ook nog recht hebben op 10% van een toekomstige doorverkoop.

Voor Genk betekent dat een forse investering in een spits die pas sinds januari in Italië actief was. Daarmee wordt ook het clubrecord verbroken. In 2019 werd er 7 miljoen euro betaald aan Zulte Waregem voor Théo Bongondan, wat nog steeds de duurste inkomende transfer is van Genk.

Genk legt stevig bedrag neer

Durosinmi kwam toen voor 9 miljoen euro over van Viktoria Plzen. Daarmee werd hij de duurste inkomende transfer ooit van Pisa. Nu vertrekt hij alweer en zou hij tegelijk ook de duurste uitgaande transfer uit de clubgeschiedenis worden. Het vorige record stond op naam van Lorenzo Lucca, die naar Udinese trok.

Sportief werd zijn passage bij Pisa geen groot succes. Durosinmi kwam 12 keer in actie, scoorde één keer en gaf één assist. Pisa kon degradatie naar de Serie B niet vermijden en bouwt intussen aan een nieuw verhaal.

Kort avontuur in Italië

De Nigeriaan lijkt daar geen deel meer van uit te maken. Hij werd zondag al buiten de selectie gehouden voor de oefenwedstrijd tegen Pavia en zou het trainingskamp in Morgex nu verlaten om zijn transfer verder af te ronden.

Voor Genk is Durosinmi een opvallende keuze. De 23-jarige aanvaller is 1m92 groot en past in het profiel van de krachtige spitsen waar de Limburgers de voorbije jaren wel vaker succes mee hadden.

De Limburgers nemen financieel een duidelijk risico, maar zien blijkbaar genoeg potentieel om meer dan tien miljoen euro op tafel te leggen. Voor Durosinmi wordt het vooral zaak om in België opnieuw het niveau te halen waarmee hij zich eerder in Tsjechië in de kijker speelde.

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Rafiu Durosinmi

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