Uitstekend nieuws voor Vincent Kompany bij Bayern München

Konrad Laimer blijft langer bij Bayern München. De Oostenrijkse international groeide onder Vincent Kompany uit tot een belangrijke pion en werd beloond met een nieuw contract. Na een sterk seizoen en een druk WK-avontuur blijft hij zo een vaste waarde in München.

Hij was zonder twijfel een van de belangrijke spelers van Bayern München in het seizoen 2025/26, waarin de club zich tot Duits kampioen kroonde. Vincent Kompany deed regelmatig beroep op de rechtsachter, die zelden teleurstelde. De in Salzburg geboren Oostenrijker kwam in totaal 47 keer in actie, verspreid over alle competities.

Laimer kwam in juli 2023 over van RB Leipzig en is dan ook bijzonder tevreden met zijn contractverlenging. "Het shirt van Bayern dragen is voor mij iets heel bijzonders. Ik heb al vaak gezegd hoe gelukkig ik ben in München en hoeveel plezier ik eraan beleef om in deze ploeg te voetballen."

"Dat voelde ik vanaf de eerste dag. Ik kan het team op verschillende posities helpen en wil elke seconde alles blijven geven voor Bayern. Met deze ploeg is alles mogelijk en ik kijk nu al uit naar het nieuwe seizoen", zei hij.

Eberl en Freund tevreden met verlenging

Max Eberl, sportief directeur van Bayern, reageerde verheugd. "We zijn heel blij dat Konny zijn verhaal bij Bayern verderzet. Hij staat voor betrouwbaarheid op het allerhoogste niveau en is door zijn kwaliteiten en karakter een essentieel onderdeel van de ploeg. Hij is iemand die anderen elke dag opnieuw inspireert en motiveert."

Ook sportief directeur Christoph Freund liet zich uit over de contractverlenging van Laimer. De Oostenrijker wordt binnen de club gewaardeerd om zijn polyvalentie, werkethiek en mentaliteit.





Goed nieuws voor Kompany

Ook voor Vincent Kompany is de verlenging uitstekend nieuws. De Belgische trainer sprak eerder al lovend over Laimer. "Zijn energie en vastberadenheid onderscheiden hem. De energie die hij brengt, helpt het hele team. Hij is een harde werker die alles heeft om op het hoogste niveau te slagen. Ook technisch biedt hij enorm veel oplossingen. Dat mag je zeker niet onderschatten."

Deze zomer kwam Laimer met Oostenrijk in actie op het WK. Hij stond vier keer in de basis. Oostenrijk eindigde in de groepsfase als tweede achter Argentinië, maar werd in de 1/16e finales uitgeschakeld door Spanje na een 3-0-nederlaag.