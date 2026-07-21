OFFICIEEL: KV Kortrijk doet opvallende transfer en gaat shoppen bij Club Brugge

Shandre Campbell is definitief weg bij Club Brugge. De 21-jarige Zuid-Afrikaanse winger maakt de overstap naar KV Kortrijk en tekent daar een contract tot 2030. Op die manier blijft hij wel in de Jupiler Pro League actief.

Bij KV Kortrijk krijgt Campbell de kans om opnieuw meer minuten te maken. De flankaanvaller kwam in de zomer van 2024 vanuit SuperSport United naar Club Brugge en begon daar bij Club NXT.

Campbell kiest voor Kortrijk

Bij de beloften liet hij zich snel opmerken. In 25 wedstrijden was hij goed voor 11 doelpunten en drie assists. Die prestaties leverden hem uiteindelijk ook kansen op bij de eerste ploeg van blauw-zwart.

Voor Club Brugge kwam Campbell in totaal 18 keer in actie. Daarin scoorde hij twee keer. Toch bleek een echte doorbraak moeilijk, zeker met de concurrentie op de flanken.

Kortrijk zag daarin een kans. Trainer Michiel Jonckheere kent Campbell bovendien nog uit zijn periode bij Club Brugge, wat mogelijk ook meespeelde in de keuze van de speler.

Definitieve transfer na verschillende pistes

Het dossier veranderde de voorbije dagen nog van vorm. Eerst leek Club Brugge bereid om Campbell meteen definitief te verkopen. Daarna kwam het scenario van een huurdeal met aankoopoptie naar voren. Uiteindelijk hebben beide clubs toch gekozen voor een volledige transfer. Campbell zet zijn carrière dus definitief voort in het Guldensporenstadion.





Sporting Director Nils Vanneste is tevreden met de komst van de Zuid-Afrikaan. "Met Shandre halen we iemand in huis die veel creativiteit, snelheid en diepgang brengt. Ondanks zijn jonge leeftijd heeft hij toch al ervaring opgedaan in 1A", zegt hij op de clubwebsite.

Voor Campbell zelf is dit vooral een kans om eindelijk regelmaat te vinden. Bij Club Brugge zat hij tussen Club NXT en de A-kern in, terwijl hij bij Kortrijk uitzicht krijgt op een duidelijkere rol.

De Kerels halen zo een jonge winger binnen met rendement in de Challenger Pro League en al enkele eerste ervaringen op het hoogste niveau. Nu moet Campbell bewijzen dat hij die volgende stap ook echt kan zetten.