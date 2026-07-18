Dit is hoeveel Antwerp heeft gekost én wat de rol van Wouter Vandenhaute wordt bij The Great Old

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Dit is hoeveel Antwerp heeft gekost én wat de rol van Wouter Vandenhaute wordt bij The Great Old
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Royal Antwerp FC slaat een nieuw hoofdstuk open. Na meer dan tien jaar onder Paul Gheysens komt de Great Old in handen van een consortium van Belgische investeerders, met Wouter Vandenhaute als drijvende kracht. De overname roept natuurlijk ook enkele vragen op. Zoals de rol van Vandenhaute...

De overnameprijs bedraagt ongeveer 20 miljoen euro. Daar blijft het echter niet bij. De nieuwe eigenaarsgroep gaat ook tientallen miljoenen euro's lenen om het Bosuilstadion over te nemen en de financiële structuur van de club opnieuw gezond te maken. Daarmee wordt een belangrijk deel van de erfenis van het Gheysens-tijdperk weggewerkt.

Investeerders betaalden 20 miljoen voor Antwerp

De timing van de verkoop was geen toeval. Gheysens stond onder zware financiële druk en moest een lening van 10 miljoen euro terugbetalen aan investeringsfonds Fasanara. Indien dat niet gebeurde, dreigde het fonds beslag te leggen op zijn aandelen in Antwerp. Een verkoop bleek uiteindelijk de enige haalbare oplossing.

Opvallend is de prominente rol van Wouter Vandenhaute. De voormalige voorzitter van Anderlecht keert amper een jaar na zijn vertrek uit het Lotto Park terug naar het Belgische topvoetbal. Dat nieuws wordt niet overal met gejuich onthaald. Bij Anderlecht lag Vandenhaute jarenlang zwaar onder vuur en werd hij meermaals uitgejouwd door de eigen supporters, die hem verantwoordelijk achtten voor de sportieve malaise en het gebrek aan stabiliteit binnen de club.

Vandenhaute geen actieve rol in het sportieve beleid

Bij Antwerp probeert men die scepsis meteen weg te nemen. Vandenhaute benadrukt dat hij geen operationele functie zal opnemen. Hij wordt hoofdaandeelhouder en bestuurder, terwijl de dagelijkse leiding in handen blijft van CEO Sven Jaecques. Ook Marc Overmars blijft verantwoordelijk voor het sportieve beleid.

Daarnaast moet het nieuwe bestuur meteen aan de slag. Antwerp heeft nog altijd geen definitieve hoofdtrainer, de selectie is verre van volledig en de transfermarkt draait op volle toeren. Met de competitiestart in zicht zal Overmars snel versterkingen moeten aantrekken om de Great Old opnieuw competitief te maken.

Inmenging van premier Bart De Wever

Om de supporters extra vertrouwen te geven, werd ook clubicoon Toby Alderweireld betrokken bij het investeerdersconsortium. De voormalige Rode Duivel investeert zelf mee in de club en moet mee het gezicht worden van het nieuwe Antwerp. Ook verschillende Antwerpse ondernemersfamilies stappen in het project.

Op de achtergrond speelde ook de politiek een opvallende rol. Premier en voormalig Antwerps burgemeester Bart De Wever zou achter de schermen mee hebben bemiddeld tussen de verschillende partijen. Hij hielp volgens De Tijd bij de gesprekken rond het stadion en de financiële dossiers met onder meer Ethias. Het doel was duidelijk: vermijden dat een van de grootste clubs van het Belgische voetbal in ernstige financiële problemen zou terechtkomen.

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