Paul Gheysens neemt afscheid van Antwerp met pakkende brief

Er is een einde gekomen aan het avontuur van Paul Gheysens bij Royal Antwerp FC. De voorbije jaren kreeg de sterke man van The Great Old het door cashflowproblemen steeds moeilijker om een competitieve ploeg op stapel te zetten. Met een open brief neemt hij nu afscheid van de supporters.

Er was al een paar weken sprake van, maar vrijdagavond ging het plots snel en werd de verkoop van Royal Antwerp aangekondigd. De komende dagen zal de deal nog verder worden gewerkt, maar de wekenlange onzekerheid is nu wel weg.

Toby Alderweireld en Wouter Vandenhauten zijn bij de vele mensen die deel uitmaken van het consortium dat Royal Antwerp zal overnemen. En daarmee is het ook meteen einde verhaal voor Paul Gheysens bij stamnummer 1. Die postte een open brief om afscheid te nemen van de fans.

Paul Gheysens niet afscheid van de supporters van Antwerp FC

De volledige open brief zoals hij werd gedeeld op de webstek van Royal Antwerp FC, van Paul Gheysens uit bij de verkoop van zijn geliefde Antwerp aan een groep rond Wouter Vandenhaute die vanaf heden de plak zal zwaaien:

Beste Reds,

Met de overdracht van Royal Antwerp FC sluit voor mij en mijn familie een bijzonder hoofdstuk af. Een hoofdstuk dat vele jaren geleden begon met een visie: De Great Old opnieuw de plaats geven die deze historische club verdient.





Toen wij aan dit avontuur begonnen, geloofden velen niet dat Antwerp opnieuw zou uitgroeien tot een absolute topclub in België. Maar wij bleven geloven. Niet alleen mijn familie en ik, maar ook de duizenden supporters die week na week achter onze club bleven staan, de sponsors die mee hun schouders onder het project zetten, de medewerkers, de vrijwilligers, de trainers, de spelers en iedereen die Antwerp een warm hart toedraagt.

Wat volgde, was een reis die niemand ooit zal vergeten. We zagen Antwerp terugkeren naar eerste klasse. We zagen de Bosuil opnieuw bruisen. We beleefden onvergetelijke Europese avonden. We wonnen de Beker van België. En uiteindelijk schreven we geschiedenis met de landstitel, gevolgd door een historische dubbel en de Supercup. Momenten waarvan velen alleen hadden durven dromen en die voor altijd deel zullen uitmaken van de rijke geschiedenis van onze club.

Maar bovenal herinner ik mij de emoties. De duizenden rood-witte sjaals. De uitverkochte Bosuil. De kinderen die voor het eerst met hun ouders naar Antwerp kwamen. De ontlading na een overwinning. De teleurstelling na een nederlaag, telkens gevolgd door nieuwe hoop. De trots waarmee heel Antwerpen opnieuw over zijn Great Old sprak.

Dat zijn herinneringen die geen enkele beker of trofee kan evenaren. Ik kijk daarom met bijzonder veel trots terug op de bijdrage die mijn familie en ik hebben mogen leveren aan de geschiedenis van Royal Antwerp FC. Niet omdat één persoon of één familie een club groot maakt, maar omdat wij samen hebben bewezen wat mogelijk is wanneer ambitie, passie en trouw samenkomen.

Royal Antwerp FC is altijd veel groter geweest dan eender welke voorzitter, bestuurder of aandeelhouder. Deze club behoort toe aan haar geschiedenis, haar waarden en vooral aan haar supporters.

Vandaag draag ik de verantwoordelijkheid over aan nieuwe eigenaars. Ik wens hen oprecht alle succes toe. Ik hoop dat zij met dezelfde ambitie, dezelfde zorg en hetzelfde respect verder bouwen aan wat we samen hebben gerealiseerd en dat zij de club verder kunnen laten groeien, zowel sportief als naast het veld.

Aan alle supporters wil ik vooral één woord zeggen: dank u.

Dank u voor uw onvoorwaardelijke steun. Dank u voor uw geloof, ook in moeilijke momenten. Dank u voor de onvergetelijke sfeer op de Bosuil en ver daarbuiten. Zonder u was geen enkele verwezenlijking mogelijk geweest.

Royal Antwerp FC zal altijd een bijzondere plaats in mijn hart blijven innemen. Ook al eindigt vandaag mijn engagement, mijn verbondenheid met deze unieke club zal nooit verdwijnen.

Ik wens Royal Antwerp FC, haar medewerkers, haar spelers, haar vrijwilligers, haar sponsors en vooral haar fantastische supporters een mooie, stabiele en succesvolle toekomst toe.

The Great Old zal voor altijd een deel van mijn leven blijven.

Met oprechte groeten,

Paul Gheysens