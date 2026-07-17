Toekomstig voorzitter Antwerp neemt het woord

De kogel is door de kerk. Wouter Vandenhaute wordt de nieuwe sterke man bij Royal Antwerp FC. Hij neemt met een consortium - waar ook onder meer Toby Alderweireld deel van uitmaakt - de aandelen van Paul Gheysens over.

"Een consortium van Antwerpse ondernemers heeft, samen met clubicoon Toby Alderweireld en ondernemer Wouter Vandenhaute, een akkoord bereikt met de familie Gheysens over de volledige overname van Royal Antwerp FC."

"De medewerkers en alle fans van de oudste voetbalclub van België kunnen daardoor met grote sportieve ambitie op zondag 9 augustus aan een nieuw hoofdstuk beginnen. Het Antwerpse consortium is ontstaan vanuit een gedeelde overtuiging: Royal Antwerp FC verdient een lokaal verankerd aandeelhouderschap dat de club op lange termijn verder wil uitbouwen", aldus Antwerp in een persbericht dat gedeeld werd via X onder meer.

Royal Antwerp FC heeft nieuwe voorzitter op komst

"De Antwerpse ondernemers, Toby Alderweireld en Wouter Vandenhaute delen de ambitie om hun club financieel gezond, sportief ambitieus en duurzaam te ontwikkelen, met respect voor haar rijke geschiedenis en de unieke band met haar supporters, de stad Antwerpen en haar brede gemeenschap."

"De nieuwe aandeelhouders kiezen bewust voor continuïteit én vernieuwing. Sven Jaecques blijft als Chief Executive Officer met zijn team de dagelijkse leiding van de club verzekeren. Jacques Vandermeiren, tot op heden onafhankelijk bestuurder van RAFC, is gevraagd om een nieuwe Raad van Bestuur samen te stellen."

Sterke fundamenten blijven de basis

"Royal Antwerp FC bouwt verder op sterke fundamenten die de voorbije jaren zijn gelegd. De investeringen in infrastructuur en de sportieve successen hebben RAFC opnieuw op de kaart gezet als Belgische topclub. Tegelijk stoomt het consortium de club klaar voor de toekomst, met bijzondere aandacht voor duurzaam bestuur, een sterke sportieve organisatie, talentontwikkeling en een gezonde financiële basis."





𝐀𝐧𝐭𝐰𝐞𝐫𝐩𝐬𝐞 𝐚𝐚𝐧𝐝𝐞𝐞𝐥𝐡𝐨𝐮𝐝𝐞𝐫𝐬 𝐠𝐞𝐯𝐞𝐧 𝐑𝐨𝐲𝐚𝐥 𝐀𝐧𝐭𝐰𝐞𝐫𝐩 𝐅𝐂 𝐚𝐦𝐛𝐢𝐭𝐢𝐞𝐮𝐳𝐞 𝐥𝐚𝐧𝐠𝐞𝐭𝐞𝐫𝐦𝐢𝐣𝐧𝐯𝐢𝐬𝐢𝐞



Een consortium van Antwerpse ondernemers heeft, samen met clubicoon Toby Alderweireld en ondernemer Wouter Vandenhaute, een akkoord… pic.twitter.com/WM7f4e0AVJ — Royal Antwerp FC (@official_rafc) July 17, 2026

Jacques Vandermeiren, toekomstig voorzitter van Royal Antwerp FC, neemt het woord: "Antwerpen is de grootste industriële stad van het land. Lange tijd werd gezegd dat Antwerpse ondernemers zich onvoldoende engageerden. Vandaag bewijzen we het tegendeel. Dit is het begin van een nieuw verhaal."

"Na jarenlang als CEO van Port of Antwerp-Bruges te hebben mogen bijdragen aan de economische ontwikkeling van onze stad en regio, ben ik bijzonder trots dat ik mij nu ten dienste kan stellen van Royal Antwerp FC. Deze ploeg is veel meer dan een voetbalclub. Ze verbindt mensen, bedrijven en generaties Antwerpenaren. Dat is een verantwoordelijkheid die ik met veel enthousiasme opneem."