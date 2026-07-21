Factcheck Blessuretijd nog nooit zo belangrijk … en is dat logisch?

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Blessuretijd nog nooit zo belangrijk … en is dat logisch?
Foto: © photonews
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Het WK heeft na de finale tussen Spanje en Argentinië ondertussen al zijn geheimen prijsgegeven. Het WK was er eentje van records breken en interessante statistieken. Al is het niet bij alles even onlogisch.

Uiteraard was er geen enkel toernooi waar meer goals werden gemaakt dan het WK 2026. Dat is ook logisch gezien er niet minder dan 104 wedstrijden werden afgewerkt, wat veel meer is dan elk ander toernooi tot dusver.

In absolute cijfers is het dan ook niet meer dan normaal dat er nog nooit meer goals zijn gemaakt. Maar ook relatie was het een heel erg vruchtbaar wereldkampioenschap te noemen. Er werden in totaal 308 doelpunten gemaakt in 104 wedstrijden, goed voor een gemiddelde van 2,96 doelpunten per wedstrijd.

Nog nooit werden zoveel doelpunten gemaakt op een WK

De topschutters waren goed bij schut en ook dat leverde bij momenten veel spanning op. Temeer de toppers ook in de knock-outfase nog hun goaltjes bleven meepikken – het was dus niet enkel tegen kleine teams of nietige dwergjes dat gescoord werd door Messi, Kane, Mbappé & co.

En dan is er nog een bijzondere statistiek te melden: nog nooit werden er zoveel goals gemaakt in de blessuretijd. Na de kwartfinales zaten we al aan 32 eenheden en ook in de eindfase kwamen er daar nog een aantal bij. 

Blessuretijd was hét moment voor een doelpunt te scoren

Lautaro Martinez maakte de wedstrijd helemaal monddood voor Argentinië tegen Zwitserland in de blessuretijd van de verlengingen van de kwartfinale, een ronde later maakte hij de 2-1 tegen Engeland ook al in de blessuretijd van de wedstrijd.

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De strijd om brons op zaterdagavond stond dan weer bol van het spektakel. En ook dat leverde nog twee doelpunten op in de blessuretijd. Dembele voor Frankrijk en Bellingham voor Engeland zorgden voor de finale al voor 36 doelpunten in blessuretijd.

Mbappe Lottin Kylian
© photonews

Als we die 36 goals in blessuretijd afzetten tegenover het geheel van 308 doelpunten, dan komen we uit op een percentage van niet minder dan 11,7 procent doelpunten die na de reguliere speeltijd vielen. Dat is meer dan de 11,2 procent van 2018, de 8,7 procent van 2022 en alle toernooien uit het verdere verleden.

Al is daar ook een soort van logica aan verbonden, want lang geleden was er met moeite extra tijd te noteren – en dan heb je minder kans om te scoren in die extra tijd. Bovendien is er door de ‘hydration breaks’ nog iets nieuws ontstaan. Er worden in se in de tweede helft drie minuten minder gespeeld in de reguliere speeltijd en elke wedstrijd krijgt bovenop de extra tijd nog drie minuten meer blessuretijd.

Statistische kansberekening of is er meer aan de hand?

Daardoor is de kans statistisch gezien meteen heel wat groter dat er ook effectief in die blessuretijd gescoord zal worden. Toch blijft het opvallend – verschillende lezers maakten er ons de voorbije maand ook al attent op.

Wordt het een gegeven waar we ook de volgende toernooien mee te maken gaan hebben, al dan niet door het behouden van de ‘hydration breaks’? Dat is het volgende waar we stiekem een beetje uitkijken. We houden het ook de volgende toernooien en wedstrijden in ieder geval in de gaten.

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