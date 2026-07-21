KRC Genk ziet groot potentieel en grijpt meteen in

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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KRC Genk ziet groot potentieel en grijpt meteen in
Foto: © photonews
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KRC Genk blijft volop inzetten op zijn jeugdopleiding. De Limburgers hebben Thierno Amadou Balde zijn eerste profcontract gegeven. De aanvaller is amper 15 jaar oud, maar wist zich het voorbije seizoen al nadrukkelijk te tonen bij de U16.

Balde werd geboren in oktober 2010 en maakte in de zomer van 2024 de overstap van Union naar de jeugdopleiding van Racing Genk. Daar zette zijn ontwikkeling zich snel verder. Met zijn doelpunten en assists groeide hij uit tot een belangrijke aanvallende kracht binnen zijn leeftijdscategorie.

Van Union naar Genk

Bij Genk zijn ze vooral tevreden over zijn veelzijdigheid voorin. Balde beschikt over goede technische kwaliteiten en valt op met zijn loopacties. Daarnaast schuwt hij het harde werk niet en zet hij tegenstanders onder druk.

Zijn prestaties bleven ook bij de Belgische voetbalbond niet onopgemerkt. In april 2026 maakte Balde zijn debuut voor de Belgische U16. Intussen kwam hij al drie keer uit voor de nationale jeugdploeg.

Genk spreekt vertrouwen uit

Met zijn eerste profcontract krijgt Balde nu een nieuwe beloning voor zijn ontwikkeling. Voor Racing Genk past die stap binnen de bekende filosofie van de club. Jong talent krijgt in Limburg al jarenlang de kans om zich via de academy richting het profvoetbal te werken.


Voor Balde is de weg uiteraard nog lang. Met zijn vijftien jaar staat hij pas aan het begin van zijn carrière en zal zijn verdere ontwikkeling centraal blijven staan. Dat Genk hem nu al aan zich bindt, toont wel dat de club veel vertrouwen heeft in zijn kwaliteiten.

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