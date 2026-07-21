🎥 Ongeziene beelden uit Madrid: miljoenen Spanjaarden vieren wereldtitel

De Spaanse nationale ploeg werd maandag op indrukwekkende wijze onthaald door haar supporters in de straten van Madrid. Naar schatting trokken bijna twee miljoen mensen naar de hoofdstad om de kersverse wereldkampioenen te vieren.

In Spanje is het uiteraard tijd om feest te vieren na de wereldtitel van La Roja. De ploeg van Luis de la Fuente viert de tweede WK-titel uit de geschiedenis van het land, na de eerdere eindzege in 2010 in Zuid-Afrika.

Busparade en voorstelling van de spelers

De festiviteiten gingen tot laat op de avond door. De Spaanse spelers trokken op een open bus door de straten van Madrid en werden daarbij toegejuicht door een enorme mensenmassa. Naar verluidt waren er zo'n 2 miljoen mensen op straat gekomen in Madrid.

De Spaanse supporters bleven hun wereldkampioenen luidkeels toezingen en trakteerden de spelers op een staande ovatie. Nadien werden de spelers één voor één voorgesteld aan het feestende publiek.

Vibes are high in Madrid after Spain won its second FIFA World Cup title 🏆 pic.twitter.com/Zt6s3cpPQD — FOX Sports (@FOXSports) July 19, 2026

De bondscoach richtte zich tijdens de festiviteiten tot de aanwezige supporters. "Bedankt aan heel Spanje om ons te steunen en om hier vanavond aanwezig te zijn. […] Samen zijn we sterker. Leve Spanje!"





Ook verschillende spelers namen het woord om de supporters te bedanken en hun vreugde met hen te delen. De wereldbeker werd vervolgens aan het publiek getoond in een uitbundige feestsfeer, met gezangen, vlaggen en rookbommen in de kleuren van het land.