Opvallende transfer voor OH Leuven: ex-Bayern-talent tekent tot 2029

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Opvallende transfer voor OH Leuven: ex-Bayern-talent tekent tot 2029
Foto: © photonews
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OH Leuven heeft zijn defensie versterkt met Jamie Lawrence. De 23-jarige Duitser tekent een contract tot 2029 en komt na enkele jaren in Duitsland en Oostenrijk naar de Jupiler Pro League. Met zijn lengte van 2m01 wordt hij meteen ook één van de opvallendste verschijningen in onze competitie.

Lawrence kreeg zijn opleiding bij Bayern München en haalde er het tweede elftal. Een doorbraak bij de Duitse recordkampioen kwam er niet, maar via uitleenbeurten bouwde hij wel de nodige ervaring op.

Lawrence naar Den Dreef

In 2022 trok hij voor twee seizoenen naar FC Magdeburg in de 2. Bundesliga. Twee jaar later volgde opnieuw een uitleenbeurt, dit keer aan WSG Tirol. Daar groeide Lawrence uit tot een vaste waarde in de Oostenrijkse Bundesliga.

Voor WSG Tirol speelde hij 66 wedstrijden. Daarin scoorde hij zes keer en gaf hij twee assists. Zeker op stilstaande fases kan zijn lengte dus een extra wapen worden voor OH Leuven.

Ook internationaal deed Lawrence ervaring op. Hij kwam veertien keer uit voor de Duitse U20. Zijn marktwaarde bedraagt volgens Transfermarkt 700.000 euro.

Leuven ziet bijzonder profiel

Sportief directeur Gyorgy Csepregi is duidelijk tevreden met de komst van de centrale verdediger. "Jamie is een jonge Duitse verdediger die een uitstekende opleiding genoot bij Bayern München. Daarna deed hij ervaring op in de 2. Bundesliga en de Oostenrijkse eerste klasse", zegt hij op de clubwebsite.

"Jamie is een meevoetballende en dominante centrale verdediger. Hij is fysiek zeer sterk in de duels en behoort op het vlak van luchtduels zelfs tot de wereldwijde top tien", gaat de sportief directeur verder.

De club moest naar eigen zeggen snel handelen. "Tijdens de gesprekken maakte hij een zeer goede indruk. Er was veel interesse voor hem en we hebben dan ook snel gehandeld om een speler met zijn profiel te kunnen binnenhalen."

OH Leuven voegt zo een verdediger toe die nog jong is, maar toch al behoorlijk wat ervaring heeft. Lawrence moet nu in België tonen dat hij zijn fysieke kwaliteiten en opleiding bij Bayern ook kan vertalen naar een vaste rol in de Jupiler Pro League.

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