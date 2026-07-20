🎥 Eindelijk de doorbraak? Grote Anderlecht-belofte keert terug na blessure met twee goals

Enzo Sternal is sinds zijn komst naar Anderlecht niet gespaard gebleven van blessures. Maar de jonge Fransman lijkt opnieuw fit. Hij maakte bovendien een dubbele met de RSCA Futures in een oefenwedstrijd. Komt de doorbraak er nu eindelijk?

Met zijn twee optredens in de A-ploeg van Olympique de Marseille op amper 17-jarige leeftijd en alle verwachtingen die men in Marseille in hem stelde, was Enzo Sternal een topaanwinst voor de RSCA Futures. Hij streek anderhalf jaar geleden neer in Neerpede met de bedoeling zich snel in de kijker te spelen met het oog op de A-kern, en de offensieve middenvelder toonde meteen zijn hele repertoire bij zijn debuut in de Challenger Pro League.

Een gescheurde kruisband hield hem acht maanden aan de kant. Sternal maakte in november zijn comeback in competitie, met nog wat 'roest' in de benen. Na 11 wedstrijden met de Futures moest hij echter opnieuw aan de kant blijven, tot op het einde van het seizoen.

Twee goals voor Sternal, één voor Alexis Flips

Deze zomerbreak moet hem toelaten opnieuw ritme en vertrouwen op te doen. Missie geslaagd vanaf de eerste oefenmatch met de RSCA Futures? De jonge paars-witten namen het op tegen Lyra-Lierse, een ploeg uit de Eerste Amateurafdeling.

Als basisspeler maakte Sternal al voor de rust twee goals. Nadat hij de doelman op het verkeerde been zette vanaf de stip, legde de 19-jarige Fransman zijn tweede binnen met een koelbloedige afwerking in de kleine rechthoek.

🇫🇷 Enzo Sternal made the perfect return from injury, scoring twice in RSCA Futures' first pre-season friendly as they drew 3-3 with Lyra-Lierse.



A promising start to the new campaign for the talented Frenchman. 💜✨️ pic.twitter.com/sJzsmgspbx



— Purple Anderlecht (@Purple_RSCA_) July 18, 2026

Ook Alexis Flips (die bij paars-wit nog steeds voor twee jaar vastligt) pikte zijn doelpunt mee op vrije trap, waardoor de RSCA Futures met 1-3 gingen rusten. Ze konden die voorsprong echter niet over de streep trekken: Lyra-Lierse duwde door en dwong nog een gelijkspel af (3-3). De wedstrijd liet Enzo Sternal in elk geval opnieuw ritme en gevoel vinden. Wordt dit zijn seizoen, met de langverwachte doorstroom naar de A-kern?