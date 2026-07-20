Lionel Messi grijpt ook naast individuele prijs: deze spelers wél in de prijzen

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Lionel Messi grijpt ook naast individuele prijs: deze spelers wél in de prijzen
Foto: © photonews
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Het WK zit erop. Hoog tijd om even te kijken wei ook de officiële prijzen heeft gepakt op dit WK. Met daarbij géén prijs voor Lionel Messi, maar wel voor Kylian Mbappé en veel Spanjaarden. We geven u graag het overzicht mee.

Na afloop van een spannend FIFA Wereldkampioenschap 2026™ reikte de FIFA de individuele prijzen van het toernooi uit. De Spanjaard Rodri, die op het middenveld uitblonk in de acht wedstrijden van *La Roja*, won de adidas Gouden Bal voor de beste speler van het toernooi, terwijl Spanje de trofee voor de tweede keer in de wacht sleepte.

Hoewel hij net naast een derde opeenvolgende finale greep, scoorde de Franse superster Kylian Mbappé maar liefst tien doelpunten in slechts acht wedstrijden en won daarmee de adidas Gouden Schoen. De Spanjaard Unai Simón ontving de adidas Golden Glove Award nadat hij in acht wedstrijden zeven keer de nul had gehouden, waaronder in de finale tegen Argentinië, die na verlenging met 1-0 werd gewonnen.

Spanje krijgt de meeste prijzen op het WK 2026

Pau Cubarsí zette de uitstekende start van zijn veelbelovende carrière voort met de FIFA Best Young Player Award (aangeboden door Aramco); hij speelde een cruciale rol in de Spaanse verdediging, die tijdens het toernooi slechts één tegendoelpunt incasseerde - tegen de Rode Duivels nota bene.

Voor Lionel Messi zat er niet meer in dan de 'Silver Ball' voor tweede beste speler van het WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Kylian Mbappé pakte dan weer de 'Bronzen Ball'. Voor Messi was er ook de 'Silver Boot' als op een na beste topschutter met acht goals, terwijl Bellingham de 'Bronzen Boot' kreeg.

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Nederland kreeg enigszins verrassend misschien de FIFA Fair Play-trofee. En zo vielen ook onze noorderburen nog eens in de prijzen. Het WK zit er na 104 wedstrijden officieel en compleet op, maar binnnen enkele weken begint het clubvoetbal natuurlijk meteen opnieuw in alle hevigheid los te barsten. Het zal snel gaan ...

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