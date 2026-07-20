'Ajax slaat toe en haalt absolute doelman van wereldniveau naar de Johan Cruijff ArenA'

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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'Ajax slaat toe en haalt absolute doelman van wereldniveau naar de Johan Cruijff ArenA'
Foto: © photonews
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AFC Ajax staat op het punt om een absolute toptransfer af te ronden. Marc-André ter Stegen wordt (zo goed als zeker) de nieuwe doelman van de Nederlandse topclub. Al zorgen enkele administratieve details al enkele dagen voor vertraging.

Marc-André ter Stegen gaat voor AFC Ajax voetballen. De Nederlandse topclub heeft een akkoord met de doelman én met FC Barcelona over de transfer. Het spreekt voor zich dat we van een héél sterke transfer voor de Nederlandse topclub kunnen spreken.

Het gaat over een huur voor één seizoen. Volgens de Nederlandse media zit er géén aankoopoptie in de deal vervat. Daar geraakten Ajax - de Nederlanders waren nochtans vragende partij - en Barcelona het uiteindelijk niet over eens. 

AFC Ajax heeft (eindelijk) opnieuw een betrouwbare nummer één

De Ajacieden zoeken al enkele seizoenen naar een betrouwbaar sluitstuk. Het is Míchel die uiteindelijk besloot om vol voor ter Stegen te gaan. De nieuwe coach van Ajax probeerde de 34-jarige Duitser eerder al naar Girona CF te halen. 

Ook voor ter Stegen én Barça is de transfer een héél goede zaak. In Nou Camp had de Duitse goalie geen zicht op speelminuten. In de Johan Cruijff ArenA is ter Stegen dan weer quasi zeker van een basisplaats. 

Alle partijen zijn héél tevreden met de transfer van Marc-André ter Stegen

Barcelona krijgt dan weer de kans om de loonlast te verlagen. Ter Stegen verdient in Catalonië net geen zeventien miljoen euro per jaar. Het is geen geheim dat Barcelona dezer dagen nog steeds niet opnieuw op een berg geld zit. Ajax neemt een deel van dat loon over.

Voor de volledigheid: ter Stegen heeft een contract tot medio 2028 bij Barcelona. De Duitser wil zich het komende seizoen in de kijker spelen. Volgende zomer moét Barcelona een keuze maken om hem niet transfervrij te zien vertrekken.

Administratieve rompslomp zorgt voor vertraging

Al blijft het nog enkele dagen wachten op de officiële bevestiging van de transfer. Door de administratieve rompslomp bij de Spaanse voetbalbond heeft het dossier ondertussen al enkele dagen extra vertraging opgelopen.

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