BREAKING: Rudi Garcia is niet langer bondscoach van België

Het is nu ook officieel: Rudi Garcia vertrekt als bondscoach van de Rode Duivels. De Belgische voetbalbond heeft bevestigd dat het contract van de 62-jarige Fransman, dat nog loopt tot 31 juli 2026, niet wordt verlengd. Daarmee komt er na anderhalf jaar een einde aan zijn passage bij de Duivels.

Bond bevestigt vertrek van Garcia

De bond heeft zijn vertrek nu officieel bevestigd. Garcia volgde begin februari 2025 Domenico Tedesco op. Hij kreeg meteen enkele duidelijke opdrachten mee en slaagde daar ook in. Onder zijn leiding verzekerden de Rode Duivels zich van het behoud in League A van de Nations League en plaatste België zich voor het WK van 2026.

Ook op dat WK haalde Garcia zijn vooropgestelde doelstelling. De Rode Duivels bereikten de kwartfinales, waarin Spanje uiteindelijk met 2-1 te sterk was. La Roja kroonde zich later tot wereldkampioen. België was bovendien het enige land dat tijdens het tornooi tegen Spanje tot scoren kwam.

Puur op resultaten valt er dus weinig af te dingen op de passage van Garcia. In twintig wedstrijden als bondscoach verloor hij amper twee keer. Opvallend genoeg gebeurde dat in zijn allereerste en zijn allerlaatste wedstrijd.

Zijn debuut eindigde op een 3-1-nederlaag tegen Oekraïne in Murcia. Zijn laatste match werd de pijnlijke uitschakeling tegen Spanje op het WK.

Wissel Courtois bleef zwaar nazinderen

Vooral die kwartfinale bleef nadien onderwerp van discussie. Thibaut Courtois kreeg tijdens de wedstrijd last aan zijn been en kon niet meer normaal uittrappen. Garcia besloot hem te vervangen door Senne Lammens.



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Achteraf verklaarde Courtois dat hij wel tussen de palen had kunnen blijven staan. Ook de medische staf zou hebben aangegeven dat verder spelen mogelijk was. Toch koos Garcia voor een wissel.

Die beslissing draaide bijzonder ongelukkig uit. Lammens ging nadien zwaar in de fout bij het beslissende Spaanse doelpunt. De keuze om Courtois naar de kant te halen groeide daardoor uit tot één van de meest besproken momenten van het Belgische WK.

𝗧𝗵𝗲 𝗥𝗕𝗙𝗔 𝗮𝗻𝗱 𝗥𝘂𝗱𝗶 𝗚𝗮𝗿𝗰𝗶𝗮 𝗽𝗮𝗿𝘁 𝘄𝗮𝘆𝘀.



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Het was typerend voor de periode van Garcia. De Fransman nam geregeld opvallende beslissingen. Soms pakten die bijzonder goed uit en kreeg hij alle lof, op andere momenten leverden ze vooral kritiek op.

Draagvlak bleek niet groot genoeg

Volgens eerdere berichtgeving van Het Laatste Nieuws speelde ook het draagvlak binnen de spelersgroep mee in de beslissing om niet verder te gaan. Sports Director Vincent Mannaert zou signalen hebben opgevangen dat er onvoldoende basis was om een nieuw contract af te sluiten.

Dat maakt het afscheid van Garcia dubbel. Zijn cijfers zijn degelijk, zijn doelstellingen werden gehaald en België strandde op het WK tegen de latere wereldkampioen. Toch vond de voetbalbond dat een verlengd verblijf niet de juiste keuze was.

De officiële bevestiging maakt nu ook een einde aan alle onzekerheid. Garcia vertrekt eind juli en de KBVB kan voluit beginnen zoeken naar zijn opvolger.

Die nieuwe bondscoach krijgt meteen een belangrijke taak. De Rode Duivels bewezen op het WK dat er opnieuw kwaliteit in de groep zit, maar ook dat er nood is aan duidelijkheid, vertrouwen en een technische staf die breed gedragen wordt.

Garcia vertrekt dus niet als een mislukte bondscoach. Daarvoor zijn zijn resultaten te goed. Maar zijn passage eindigt wel met het gevoel dat de samenwerking intern op haar limieten was gekomen. De bond kiest daarom voor een nieuwe start.