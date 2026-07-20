Vincent Mannaert laat van zich horen na vertrek van Rudi Garcia

Vincent Mannaert heeft voor het eerst gereageerd op het afscheid van Rudi Garcia als bondscoach van de Rode Duivels. De sportief directeur van de Belgische voetbalbond kijkt met respect terug op de voorbije 18 maanden onder Garcia.

Garcia werd begin 2025 aangesteld in een moeilijke periode voor de nationale ploeg. België had nood aan rust, resultaten en een nieuwe lijn richting het WK. Volgens Mannaert heeft de Fransman daarin een belangrijke rol gespeeld.

Mannaert bedankt Garcia

"Rudi Garcia heeft zonder twijfel een sleutelrol gespeeld in het herstel van de Rode Duivels. Hij werd aangesteld als bondscoach in een uitdagende sportieve en financiële context", klinkt het op de officiële kanalen van de KBVB.

Mannaert wijst vooral op de manier waarop Garcia opnieuw een groep wist te vormen. De sfeer rond de nationale ploeg was niet altijd eenvoudig, maar onder zijn leiding kwam er opnieuw meer samenhang.

"Dankzij onder meer zijn inzet en ervaring werd de cohesie binnen de ploeg hersteld en werd er een sterk resultaat neergezet op het meest recente WK", gaat hij verder.

België schopte het daar tot de kwartfinales en verloor uiteindelijk van Spanje, dat later ook de wereldtitel pakte. Ondanks dat resultaat besliste de bond om het aflopende contract van Garcia niet te verlengen.





Nieuwe cyclus begint

Mannaert sluit het hoofdstuk zonder harde woorden af. "Namens de federatie wil ik Rudi en zijn assistenten van harte bedanken voor de voorbije achttien maanden."

Tegelijk laat hij er geen twijfel over bestaan dat de KBVB al bezig is met wat volgt. De Rode Duivels staan voor een nieuwe fase, met een andere bondscoach en opnieuw keuzes richting de toekomst.

"Samen met mijn team bereid ik momenteel een nieuwe cyclus voor, met onder meer de aanstelling van een nieuwe bondscoach." Daarmee verschuift de aandacht meteen naar de opvolging van Garcia.

De bond wil blijkbaar snel duidelijkheid. Voorlopig doet de naam van Mark Van Bommel vooral de ronde. De voormalige coach van Antwerp zou topfavoriet zijn om Garcia op te volgen.