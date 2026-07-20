'Manchester City wil Marokkaanse WK-revelatie, maar... Lille eist honderd miljoen (!) euro voor transfer'

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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'Manchester City wil Marokkaanse WK-revelatie, maar... Lille eist honderd miljoen (!) euro voor transfer'
Foto: © photonews
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Manchester City trekt alle registers open om Ayyoub Bouaddi naar het Etihad Stadium te halen. Al vraagt Lille OSC de absolute jackpot voor de 18-jarige middenvelder. Ondertussen liggen de andere Engelse topclubs op de loer.

Ayyoub Bouaddi is voor de volgers van de Ligue 1 al even geen onbekende naam. Lille OSC haalde de Marokkaanse middenvelder al in 2021 - het goudhaantje was toen amper dertien jaar oud - op in de jeugdreeksen van AFC Creil. Voor de liefhebbers: die club speelt in de Régional 2 - het zevende niveau van het Franse voetbal.

De voorbije twee seizoenen kreeg Bouaddi zijn kansen in het A-elftal van Les Dogues én groeide hij uit tot smaakmaker én sterkhouder van de Noord-Franse topclub. Ondertussen heeft de voetbalwereld Bouaddi helemaal ontdekt. De achtvoudig Marokkaans international was één van de revelaties op het WK.

Manchester United, Arsenal FC en PSG willen Ayyoub Bouaddi, maar het is Manchester City dat op het gaspedaal gaat staan

De scouts van de (overwegend) Engelse topclubs hebben Bouaddi al langer op de verlanglijst staan. Manchester United, Arsenal FC en PSG hadden de voorbije maanden al informeel contact met Lille én met (de entourage van) de 18-jarige middenvelder. Tot concrete onderhandelingen over een transfer ging het nog niet.

The Athletic weet dat Manchester City van die situatie wil profiteren door wél snel te schakelen.The Citizens zien in Bouaddi een versterking voor hun kern op korte termijn én één van de absolute sterkhouders op het middenveld op middellange termijn. Ook de Marokkaan heeft oren naar het project van de Engelse grootmacht.

Prijskaartje van maar liefst honderd miljoen (!) euro

Al heeft Lille geld geroken. Les Dogues hebben een prijskaartje van maar liefst honderd miljoen euro rond de nek van Bouaddi gehangen. Ter vergelijking: Transfermarkt schat de marktwaarde van de Marokkaan - hij heeft nog een contract tot medio 2029 in Rijsel - dan weer op vijftig miljoen euro. Moeten we er tekenig bij maken dat die kloof te groot is? 

Manchester City gelooft dat Bouaddi op termijn één van de beste spelers ter wereld op zijn positie kan worden. Langs de andere kant is daar op dit moment géén enkele garantie voor. The Citizens willen héél graag diep in de buidel tasten om de 18-jarige middenvelder naar de Premier League te halen. Maar een transfersom van honderd miljoen euro ophoesten gaat niét gebeuren.

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