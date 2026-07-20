WK-LIVE 20/7: "Voor 47 miljoen Spanjaarden"
Het WK is volop bezig. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.
Deschamps komt terug op afscheid
Didier Deschamps heeft zijn laatste wedstrijd als bondscoach van Les Bleus geleid. Na veertien jaar op de bank legt hij uit waarom hij heeft besloten om zijn functie neer te leggen. "Ik heb beslist dat het moest stoppen. En als ik beslist heb, dan is dat niet voor mij, dat zeg ik jullie oprecht, maar in het belang van de Franse nationale ploeg", aldus Deschamps.
"Er was een klimaat rond mijn persoon dat zo verstikkend was, en dat verdient de Franse ploeg niet. Dat is niet van de ene dag op de andere gebeurd. Ik heb erover nagedacht. Sinds het is aangekondigd, was het veel beter voor de Franse ploeg. Ik had voor of tijdens het WK een beslissing kunnen nemen. Dat heb ik niet gedaan omdat ik te veel respect heb voor de Franse nationale ploeg."
Ferran Torres trots: "Voor 47 miljoen Spanjaarden"
Spanje is voor een tweede keer wereldkampioen. Met dank aan Ferran Torres, die als invaller de 1-0 wist te maken voor de Spanjaarden in de verlengingen. "Ik denk dat mijn goal voor alle 47 miljoen Spanjaarden was en voor de duizenden die hier voor ons zijn komen supporteren in New York", aldus de goalgetter van dienst.
"Ik denk dat ons lot vastlag. Het stond vast dat we dit WK moesten winnen. We hebben onze landgenoten nabij gevoeld in deze wedstrijd, ook al zitten ze heel ver weg in Spanje. Alle finales zijn lastig, dat is een cliché. Zeker als de tegenstander Messi heeft, maar we zijn ons eigen voetbal blijven spelen."
Witte Huis komt opnieuw tussen in de 'affaire Balogun'
Het Witte Huis blijft zijn tussenkomst verdedigen na de rode kaart voor Folarin Balogun. Andrew Giuliani vindt dat de Verenigde Staten gelijk hadden om in te grijpen. De Witte Huis-verantwoordelijke die instaat voor de organisatie van het WK verdedigde de Amerikaanse tussenkomst volledig. "Die scheidsrechter, Raphael Claus, was in Brazilië het onderwerp van een onderzoek naar rode kaarten."
"Daarnaast denken we dat de VAR bij die fase onregelmatig is gebruikt. Tot slot was het onze plicht tegenover de Amerikaanse belastingbetalers, die miljarden dollars in dit toernooi hebben geïnvesteerd, en om een eerlijke Wereldbeker te garanderen. We moesten handelen, gezien deze elementen en onze filosofie, gebaseerd op rechtvaardigheid op en naast het veld", verklaarde hij.
LIVE: Ferran Torres knalt Spanje op voorsprong!
Spanje en Argentinië zijn klaar voor de WK-finale. Spaanse bondscoach Luis de la Fuente behoudt het vertrouwen en voert geen wissels door. Bij Argentinië verdwijnen Molina, Paredes en Simeone uit de ploeg voor De Paul, Gonzalez en Montiel. (Lees meer)
Vital Borkelmans heeft wel héél opvallende nieuwe uitdaging beet
Vital Borkelmans zat al enkele maanden zonder club, maar heeft nu een nieuwe uitdaging gevonden in India. De voormalige assistent van Marc Wilmots bij de Rode Duivels zet zo zijn internationale trainerscarrière verder bij een club die pas recent werd opgericht. (Lees meer)
Duitsland grijpt hard in na pijnlijk WK: topcoach staat klaar voor nieuw tijdperk
Duitsland lijkt na een bijzonder pijnlijk WK toch meteen een grote naam te strikken. Volgens Florian Plettenberg van Sky Sport DE is de deal met Jürgen Klopp rond. De voormalige trainer van Liverpool zou Julian Nagelsmann opvolgen als nieuwe bondscoach van Duitsland. (Lees meer)
Argentijnen houden hun hart vast: rapper Drake zet miljoenen op WK-finale
De WK-finale tussen Spanje en Argentinië heeft er nog een opvallende verhaallijn bij. Niet op het veld maar ernaast. Drake maakte bekend dat hij 1,5 miljoen dollar heeft ingezet op Argentinië. Meer bepaald: winst voor de Argentijnen tegen Spanje binnen de reguliere speeltijd. (Lees meer)
Ongelooflijk: FIFA haalt dit astronomische bedrag op met WK
FIFA hoeft de finale tussen Spanje en Argentinië niet eens meer af te wachten om één grote overwinning te vieren. Financieel is dit WK nu al een ongezien succes. De wereldvoetbalbond zou deze zomer afstevenen op een recordomzet van 15 miljard dollar, goed voor ongeveer 13,112 miljard euro. (Lees meer)
Deschamps neemt afscheid: "Het is goed geweest"
Frankrijk verloor met 4-6 van Engeland in een waanzinnige troostfinale. Voor bondscoach Didier Deschamps was het ook meteen zijn laatste wedstrijd als oefenmeester van de Fransen. Voor hem wilden ze het doen, maar het lukte net niet. "Op menselijk vlak is het een heel mooi avontuur met hen geweest", aldus de bondscoach.
"Acht weken samen doorbrengen ... Het is mooi geweest. De ontgoocheling is er op sportief vlak, maar we hebben opnieuw emoties kunnen losweken bij miljoenen, bij tientallen miljoenen Fransen. Er was ontgoocheling, maar dat is ook de wereldbeker. Er is niets mooier. Ik hoor veel dankuwels en ik wil ook de hele staf rond mij bedanken."
Mbappé spreekt: "Kwestie van menselijkheid"
Frankrijk speelde een bijzonder slechte eerste helft tegen Engeland. Na de koffie wisten ze nog een en ander recht te zetten. Toch werd de 0-4 nooit helemaal omgebogen en finaal werd met 4-6 verloren. Kylian Mbappé lijkt wel topchutter te zullen gaan worden na het maken van zijn negende én tiende goal van dit toernooi.
"Ik kan begrijpen dat sommigen denken dat we er een beetje mee rammelden in die eerste helft, maar het is gewoon een zaak van menselijkheid. En op dit niveau kan je het jezelf niet permitteren om menselijk te zijn", aldus Mbappé zelf. "We hingen helemaal in de touwen. Engeland heeft ons wakker gemaakt en na de wedstrijd waren opnieuw machines zonder gevoelens. Dit is vooral spijtig voor onze coach."
Saka en Tuchel in de wolken na 6-4 zege tegen Frankrijk
Engeland heeft met 6-4 gewonnen van Frankrijk na een geweldig spektakel. En dus waren ze bij Engeland heel tevreden. "We hadden een fantastische eerste helft en een turbulente tweede helft", opende Thomas Tuchel de debatten. "Je kan zien wat één dag verschil maakt, alsook het verschil in de planning."
"We zijn zo vermoeid en uitgeblust van de voorbije weken. Veel respect en complimenten aan mijn team voor de mentaliteit die ze hebben neergezet." Ook hattrick hero Saka was een gelukkig man met brons: "Het was een gekke wedstrijd. Er was nog veel ontgoocheling voor het missen van de finale, maar we wilden ons land de beste uitslag in de laatste zestig jaar geven."
Boskamp haalt uit: "Met die mafketels weet je nooit"
Het WK loopt op zijn einde. De erg lange competitie zal binnenkort een ploeg tot wereldkampioen kronen. Intussen duiken overal de eerste evaluaties van het toernooi op. En uiteraard gaat het ook over Messi, die naar verwachting zijn laatste WK-wedstrijd zal spelen. (Lees meer)
Ex-speler Lierse mag USA niet binnen
Naast Victor Valdés bij Standard mocht de Pro League nog een andere Spaanse wereldkampioen verwelkomen: Joan Capdevilla. De twee zouden elkaar terugzien bij de WK-finale van La Roja tegen Argentinië. Maar de voormalige linksachter van Lierse kon de reis niet maken.
"Ze hebben me net laten weten dat ik niet naar de finale kan reizen met mijn kinderen, omdat mijn ESTA-toestemming geweigerd is", schrijft hij aangeslagen op X. ESTA (Electronic System for Travel Authorization) is een elektronische reistoestemming waarmee je zonder visum naar de VS kunt reizen.
Capdevilla moet de WK-finale missen
De voormalige speler van Deportivo La Coruña, Villarreal en Atlético Madrid is radeloos: "Kan iemand mij helpen? Jullie kunnen je niet voorstellen hoe hard ik ernaar uitkeek om in Amerika te zijn met al mijn ploegmaats van 2010 en Spanje aan te moedigen met dit team. Ik kan niet geloven dat ik de toegang tot de Verenigde Staten geweigerd word en dat ik zo'n moment met mijn kinderen moet missen, die gek zijn van voetbal."
Sinds zijn bericht kwam Capdevila al live op verschillende tv-zenders. "Mijn ESTA is geweigerd omdat ik tien jaar geleden een wedstrijd in Iran heb gespeeld", klaagde hij bij El Partidazo de COPE.
Bram Van Driessche houdt heel veel over aan het WK
Bram Van Driessche keerde met een goed gevoel terug van het WK. De Belgische videoref behoorde tot de groep VAR's die op het grootste voetbaltoernooi ter wereld aan de slag mocht en hij ging mee tot en met de kwartfinales. Dat heeft hem ook heel wat opgeleverd. (Lees meer)
Frankrijk en Engeland serveren ongezien spektakel met 10(!) doelpunten
Het minste wat we kunnen zeggen is dat Engeland en Frankrijk in de strijd om de derde plaats voor spanning en spektakel hebben gezorgd. We kregen niet minder dan tien doelpunten te zien in 90 minuten topvoetbal. (Lees meer)
Infantino: "Beste WK ooit"
FIFA-voorzitter Gianni Infantino is trots en tevreden over het verloop van het WK, dat bijna ten einde loopt. Hij beweert zelfs dat dit WK “het beste uit de geschiedenis” van het toernooi is. De finale van zondag moet dus de kers op de taart worden.
Geschenk van de goden
"Deze finale is een geschenk van de voetbalgoden", opent Gianni Infantino in een gesprek met Marca. "We hebben Léo Messi, Lamine Yamal en nog veel andere uitzonderlijke spelers. Het is ongelooflijk. Dit zijn de twee beste ploegen van dit moment. Ze verdienen het om in de finale te staan en ze hebben uitzonderlijk goed gespeeld."
"Het was niet makkelijk om hier te raken. Er deden 48 teams mee, er waren geweldige wedstrijden en het was een bijzonder zwaar WK. Deze finale wordt vuurwerk. Het wordt ongelooflijk. De wereld zal even stilvallen tijdens de wedstrijd", vertelt hij aan de Spaanse krant.
Het WK is volop bezig. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.
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