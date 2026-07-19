Ongelooflijk: FIFA haalt dit astronomische bedrag op met WK

FIFA hoeft de finale tussen Spanje en Argentinië niet eens meer af te wachten om één grote overwinning te vieren. Financieel is dit WK nu al een ongezien succes. De wereldvoetbalbond zou deze zomer afstevenen op een recordomzet van 15 miljard dollar, goed voor ongeveer 13,112 miljard euro.

Volgens The Guardian bracht Gianni Infantino de aangesloten voetbalbonden zaterdag op de hoogte van de nieuwe cijfers. Opvallend: FIFA had voor het toernooi zelf gerekend op 11 miljard dollar inkomsten. Dat bedrag wordt dus met een enorme marge overtroffen.

FIFA boven eigen verwachtingen

De uitbreiding van het WK, met meer landen en meer wedstrijden, zal daar ongetwijfeld een rol in spelen. Meer matchen betekent meer tickets, meer hospitality, meer commerciële pakketten en meer dagen waarop FIFA inkomsten kan genereren. Maar vooral de ticketverkoop en de hospitalityformules zouden zwaar hebben doorgewogen in die sprong naar 15 miljard dollar.

Dat zegt veel over de richting waarin het WK is geëvolueerd. Het tornooi blijft sportief het grootste podium in het voetbal, maar is tegelijk meer dan ooit een commerciële machine geworden. Zeker in de Verenigde Staten, waar grote sportevenementen zonder aarzelen worden gekoppeld aan entertainment, VIP-formules en hoge prijzen.

Dure tickets en doorverkoop

Een opvallend element is de secundaire ticketmarkt. FIFA verdient daar aan beide kanten van de transactie. De organisatie houdt 15 procent in bij de koper en nog eens 15 procent bij de verkoper. Bij tickets die voor hoge bedragen worden doorverkocht, loopt dat snel op.

Ook voor de finale tussen Spanje en Argentinië waren er zaterdagavond nog exclusieve pakketten beschikbaar via het officiële ticketplatform van FIFA. Voor de zogenaamde "trophy lounge" werd 34.500 dollar per persoon gevraagd. Dat is geen gewoon voetbalticket meer, maar een luxepakket voor een publiek dat bereid is enorm veel te betalen om de WK-finale van dichtbij mee te maken.





Voor FIFA zijn dat gouden formules. De gewone supporter ziet vooral hoe duur het toernooi werd, maar voor de wereldvoetbalbond leveren zulke pakketten gigantische marges op.

Infantino verstevigt positie

De timing van deze financiële triomf is voor Infantino bijzonder welkom. De FIFA-voorzitter kende een woelige maand. De zaak rond Folarin Balogun zorgde voor veel ergernis, zeker bij Europese bonden. De Amerikaanse spits kreeg rood tegen Paraguay, maar zag zijn schorsing later opgeheven worden.

FIFA zelf houdt vol dat de beslissing onafhankelijk werd genomen door het disciplinaire comité. Toch bleef het dossier nazinderen. In de rest van de wereld, en dan vooral Europa, werd de uitleg niet overal zomaar geslikt.

Alleen verandert geld vaak veel. Als de aangesloten bonden mee profiteren van de recordopbrengst, zal de bereidheid om openlijk in te gaan tegen Infantino kleiner worden. De FIFA-voorzitter zou bovendien al meer dan 200 steunbetuigingen hebben verzameld richting zijn herverkiezing in maart.

Amerika wil meer

De financiële cijfers kunnen ook invloed hebben op toekomstige toewijzingen. De Verenigde Staten zien na dit WK hoe lucratief het toernooi kan zijn en zouden graag opnieuw organiseren. Het eerstvolgende WK waarvoor geboden kan worden, is dat van 2038.

Donald Trump liet al verstaan dat hij het toernooi opnieuw naar de Verenigde Staten wil halen, maar dan zonder Canada en Mexico. Daarnaast zouden er ook gesprekken lopen over het WK voor clubs in 2029.

Zo krijgt dit WK een dubbele eindbalans. Op het veld blijft de vraag of Spanje of Argentinië de wereldtitel pakt. Naast het veld is de winnaar al bekend. FIFA heeft het grootste voetbaltoernooi ter wereld omgezet in een recordbusiness.