Frankrijk en Engeland serveren ongezien spektakel met 10(!) doelpunten

Het minste wat we kunnen zeggen is dat Engeland en Frankrijk in de strijd om de derde plaats voor spanning en spektakel hebben gezorgd. We kregen niet minder dan tien doelpunten te zien in 90 minuten topvoetbal.

Engeland wilde na de nederlaag tegen Argentinië toch nog een prijsje pakken. Het was al van 1966 geleden dat ze nog eens een serieuze prijs pakten, maar met oog op het EK in eigen land binnen twee jaar is Frankrijk kloppen altijd goed voor het vertrouwen.

Thomas Tuchel speelde als coach ook een beetje voor zijn eigen job. De oefenmeester liet Jude Bellingham en Harry Kane, net als een paar andere sterkhouders, gewoon op de bank. Bij Frankrijk begonnen Olise en Mbappé gewoon wél in de basis.

Engeland neemt een hoge vlucht in de eerste helft

Mbappé wilde in de geschiedenisboeken terechtkomen en als het even kan nog een paar doelpunten scoren om zo de topschutterstitel te pakken - al kan ook Lionel Messi natuurlijk nog zijn duit in het zakje doen in de WK-finale zondagavond.

In de eerste helft was Frankrijk echter helemaal niet op de afspraak. Ze lieten veel ruimte. Héél veel ruimte. Ondanks een paar kansen voor een bedrijvige Mbappé - telkens naastgeschoten of gestuit door een goed keepende Henderson, die Pickford verving - was het al Engeland dat de klok sloeg.

Vier doelpunten voor de rust, zes erna in Frankrijk - Engeland

Declan Rice had na een paar minuten met een streep uit de tweede lijn al voor de 0-1 gezorgd, wat daarna volgde in een gekke eerste helft was quasi ongezien. Via Ezri Konsa was het na een kwartier al 0-2 en de gatenkaas werd daarna nog meermaals pijnlijk duidelijk.





Doelman Maignan zat er nog een paar keer goed tussen in een situatie waarbij de aanvallers rustig naar hem konden toelopen, maar in de herneming was het daarna alsnog raak. Saka zorgde op die manier voor de 0-3 én voor de 0-4. Hoe ook Starboy dus andermaal zijn bijnaam alle eer aan deed.

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Coach Deschamps zal ongetwijfeld furieus geweest zijn tijdens de rust. Logisch ook, gezien het afscheid dat hij kreeg van zijn spelers. Hij bracht bij de rust liefst vier(!) wissels en die rendeerden quasi meteen met meer druk naar voren, waardoor Mbappé plots vrij kwam en de bal van Olise kon binnenwerken.

Dat zou hij later nog eens overdoen, zodat Mbappé met tien goals alvast veel druk heeft gezet op Lionel Messi met oog op de WK-finale en de topschutterstitel. Bovendien heeft de aanvaller nu 22 van de 66 WK-goals in de geschiedenis van Frankrijk op zijn naam. Met Gust Fontaine hebben we er nog eentje die er 13 maakte, alle anderen doen het met borrelnootjes - en daar zijn ronkende namen als Henry, Zidane en Platini bij.

Viervoudige wissel Frankrijk zorgt bijna voor herrijzenis

Olise wordt zo de man die de meeste assists ooit gaf op een WK - en ook de man die de meeste assists op dezelfde speler gaf. Tussendoor had ook Barcola het doel weten te vinden, waardoor we plots opnieuw een spannende wedstrijd hadden.

Na een domme strafschopfout kon Saka vanop de stip netjes zijn hattrick volmaken: 3-5. En nog was het niet gedaan, want in dolle slotminuten scoorden Dembele voor Frankrijk en de ingevallen Bellingham voor Engeland nog pareltjes. 4-6, de eerste set is binnen ... Benieuwd of de finale even mooi kan/zal worden.