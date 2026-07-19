Bram Van Driessche houdt heel veel over aan het WK

Bram Van Driessche keerde met een goed gevoel terug van het WK. De Belgische videoref behoorde tot de groep VAR's die op het grootste voetbaltoernooi ter wereld aan de slag mocht en hij ging mee tot en met de kwartfinales. Dat heeft hem ook heel wat opgeleverd.

Van Driessche wist vooraf dat niet iedereen tot het einde zou blijven. De FIFA werkte met dertig VAR’s, maar naarmate het toernooi vorderde, moest er geselecteerd worden. Na de kwartfinales viel ook Bram Van Driessche af.

"Natuurlijk wil je altijd tot het einde blijven, maar uiteindelijk ben ik tevreden. We hebben het hier goed gedaan. Alle wedstrijden waarbij ik betrokken was, zijn goed verlopen, zonder fouten of tegenstrijdigheden”, was Bram Van Driessche zelf tevreden van zijn toernooi bij Radio 1.

Bram Van Driessche leert heel veel bij…

"Hoe je hier ook binnenkomt, je vertrekt sowieso als een betere VAR en als een betere scheidsrechter. Het is een unieke leerschool”, besefte hij dat hij veel heeft bijgeleerd. En ook financieel is hij er zeker niet slechter vanaf gekomen, zo blijkt ondertussen.

Bij Vandaag Inside ging men na hoeveel een scheidsrechter en een VAR op het WK zou verdienen. Voor een wedstrijd in de groepsfase kreeg je zo’n 3000 dollar, voor een wedstrijd in de knock-outfase zelfs 5000 dollar. Bovendien was er ook een vaste vergoeding van 25.000 dollar om aan het WK te mogen deelnemen.

… en dat levert ook financieel heel veel op voor Bram Van Driessche

Bram Van Driessche mocht uiteindelijk tien wedstrijden in goede banen leiden. Twee daarvan als hoofd van de VAR, de anderen als assistent – en die kregen net iets minder geld per respectievelijke opdracht volgens het Nederlandse medium.





Alles samen zal Bram Van Driessche zo’n 60.000 dollar hebben binnen weten te halen. Omgerekend is dat zo’n 52.500 euro – niet slecht voor een maand werken in de Verenigde Staten. “Als je veel wedstrijdjes als VAR kan doet, dan ben je aardig binnen”, aldus Chris Woerts daarover in het programma.