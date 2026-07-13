Belgische VAR blikt terug op unieke WK-ervaring: "De hele wereld kijkt mee"

Bram Van Driessche keert met een goed gevoel terug van het WK. De Belgische videoref behoorde tot de groep VAR's die op het grootste voetbaltoernooi ter wereld aan de slag mocht, maar na de kwartfinales zit zijn toernooi erop. Dat vertelde hij in een interview met Radio 1.

Van Driessche wist vooraf dat niet iedereen tot het einde zou blijven. De FIFA werkte met dertig VAR’s, maar naarmate het toernooi vorderde, moest er geselecteerd worden. Uiteindelijk blijven er nog achttien officials over, terwijl twaalf VAR’s in twee verschillende shiften naar huis gingen.

Van Driessche na kwartfinales naar huis

Na de achtste finales vertrokken al zes VAR’s. Na de kwartfinales volgde een tweede groep van zes, en daar zit Van Driessche bij. Toch overheerst bij hem geen ontgoocheling.

"Natuurlijk wil je altijd tot het einde blijven, maar uiteindelijk ben ik tevreden", klonk het. "We hebben het hier goed gedaan. Alle wedstrijden waarbij ik betrokken was, zijn goed verlopen, zonder fouten of tegenstrijdigheden."

In totaal was Van Driessche betrokken bij negen wedstrijden. Twee keer trad hij op als hoofd-VAR, in zeven andere duels had hij een andere rol binnen het videoteam. Tijdens de kwartfinales was hij ook nog back-up bij een wedstrijd in Kansas, waarvoor hij moest reizen. De rest van zijn wedstrijden werkte hij af vanuit Dallas.

Negen wedstrijden op het hoogste niveau

Voor een Belgische videoref is dat een ervaring die stevig kan tellen. Van Driessche had vorig jaar al het WK voor clubs meegemaakt, ook in de Verenigde Staten. Daardoor wist hij al min of meer wat hij kon verwachten, maar een WK voor nationale ploegen blijft toch nog van een andere orde.





"De hele wereld volgt het en volledige landen leven mee met hun ploeg", vertelde hij. "Je weet dat alles wat je doet bekeken en uitvergroot wordt." Toch zorgde dat volgens hem niet voor meer druk dan anders. Hij probeerde vooral elke dag zo goed mogelijk te werken.

De omstandigheden waren daar ook op afgestemd. De scheidsrechters en VAR’s leefden tijdens het toernooi echt in een bubbel. Er waren technische en praktische sessies, maar ook momenten om even los te koppelen van het voetbal.

Veel geleerd door constante evaluatie

Na iedere wedstrijddag volgde een debriefing. Daarin werden de belangrijkste fases besproken: wat kon beter, maar ook wat liep net heel goed? Van Driessche benadrukte dat die evaluaties op een bijzonder hoog niveau gebeurden.

Hij ziet het WK dan ook als een leerschool. "Hoe je hier ook binnenkomt, je vertrekt sowieso als een betere VAR en als een betere scheidsrechter", zei hij. De bagage die hij meeneemt, wil hij later ook delen met collega’s in België.

Op het WK beschikten de officials bovendien over heel wat technologische hulpmiddelen. "We hadden bijvoorbeeld een chip in de bal en een buitenspelsysteem dat bijna volledig automatisch werkte. Daarnaast beschikten we over een ‘goalkeeper view’. Daarmee konden we situaties vanuit een driedimensionaal perspectief van de doelman beoordelen, bijvoorbeeld wanneer een buitenspel staande speler mogelijk het zicht van de keeper belemmerde", vertelde Van Driessche.

Technologie helpt, maar mens blijft nodig

Toch blijft arbitrage volgens Van Driessche mensenwerk. Technologie is bijna volledig accuraat, maar veel situaties moeten nog altijd visueel gecontroleerd en geïnterpreteerd worden. Bovendien beseft hij dat zulke middelen niet zomaar beschikbaar zijn in een nationale competitie als de Belgische.

"Ik moet de dingen die ik hier gezien en geleerd heb absoluut koesteren. Tegelijk moet ik beseffen dat ik in België soms met andere middelen moet werken en mij daar opnieuw aan zal moeten aanpassen", besluit de ref bij Radio 1.