Club Brugge staat met de rug tegen de muur: 'Deze topclub heeft akkoord met Tresoldi én legt deadline op'

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
| 6 reacties
Club Brugge staat met de rug tegen de muur: 'Deze topclub heeft akkoord met Tresoldi én legt deadline op'
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Club Brugge moet steeds meer rekening houden met het vertrek van Nicolo Tresoldi. De Belgische landskampioen wil de 21-jarige aanvaller in het Jan Breydelstadion houden, maar dat wordt een héél lastige opdracht. Ondertussen heeft blauw-zwart zelf een deadline opgelegd gekregen.

Club Brugge wimpelde de voorbije weken verzoeken van meerdere Europese topclubs af. De boodschap is duidelijk: Nicolo Tresoldi is komend seizoen dé spits nummer één van de Belgische landskampioen. 

Al liet Club Brugge zichzelf in een hoekje drammen. Enkele topclubs hebben ondertussen wél gepraat met (de entourage van) Tresoldi. En die gesprekken gingen niét over de vakantieplannen of de dromen op lange termijn. 

AC Milan en Borussia Dortmund onderhandelen, AS Roma heeft zelfs al een akkoord met Nicolo Tresoldi

Meer zelfs: AC Milan en Borussia Dortmund zitten in vergevorderde onderhandelingen van de 21-jarige Duitser met Italiaanse roots. AS Roma staat zelfs nog een stap verder en heeft een mondeling akkoord met Tresoldi. 

De Romeinen willen er geen gras laten over groeien. Il Tempo weet dat Roma Club Brugge een deadline heeft opgelegd. De Italianen willen voor het einde van de week weten hoe Club Brugge in het dossier staat en wat de vraagprijs is. 

Tresoldi Nicolò
© photonews

Tresoldi is voor Roma de prioriteit, maar de Romeinen vragen duidelijkheid. Moeten ze andere pistes openen of kan er gepraat worden over de transfer van de spits? 

Wat onze mening is? Club Brugge kan simpelweg niet anders dan de onderhandelingen openen. Anders riskeert blauw-zwart het seizoen aan te vatten met een ontevreden aanvaller. 

Géén soldenverkoop! Nog maar eens de jackpot voor Club Brugge?

Al wil dat niét zeggen dat er aan soldenverkoop moet worden gedaan. Tresoldi heeft een lopend contract in het Jan Breydelstadion tot medio 2029. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op 25 miljoen euro. 

Niemand zal het Club Brugge kwalijk nemen als ze de jackpot vragen. Ook Tresoldi niet. Versta: een transfersom van méér dan dertig miljoen euro zal nodig zijn om blauw-zwart over de spreekwoordelijke streep te trekken.

6 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Bundesliga
Bundesliga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
AC Milan
Nicolò Tresoldi

Meer nieuws

Transfernieuws en Transfergeruchten 20/07: Scherpen - Ferraro - Lawrence

Transfernieuws en Transfergeruchten 20/07: Scherpen - Ferraro - Lawrence

20:40
Nathan De Cat verhuist niét alleen naar Duitsland: "Dat is niét vol te houden"

Nathan De Cat verhuist niét alleen naar Duitsland: "Dat is niét vol te houden"

22:00
'Manchester United duwt door voor Real Madrid-speler, maar José Mourinho weigert hem te laten gaan'

'Manchester United duwt door voor Real Madrid-speler, maar José Mourinho weigert hem te laten gaan'

21:30
1
'Union SG ziet sterkhouder naar Premier League vertrekken en moét (snel) op zoek naar een vervanger'

'Union SG ziet sterkhouder naar Premier League vertrekken en moét (snel) op zoek naar een vervanger'

20:40
Degryse wijst ook in de richting van Vincent Mannaert na vertrek van Rudi Garcia als bondscoach van België

Degryse wijst ook in de richting van Vincent Mannaert na vertrek van Rudi Garcia als bondscoach van België

21:00
'Manchester City wil Marokkaanse WK-revelatie, maar... Lille eist honderd miljoen (!) euro voor transfer'

'Manchester City wil Marokkaanse WK-revelatie, maar... Lille eist honderd miljoen (!) euro voor transfer'

20:20
Mark van Bommel of... iemand anders? Wij gaan vol voor deze Belgische coach om de Rode Duivels te leiden Opinie

Mark van Bommel of... iemand anders? Wij gaan vol voor deze Belgische coach om de Rode Duivels te leiden

19:40
22
'Akkoord is bereikt: KRC Genk gaat ongezien ver voor nieuwe spits'

'Akkoord is bereikt: KRC Genk gaat ongezien ver voor nieuwe spits'

18:00
5
'Ajax slaat toe en haalt absolute doelman van wereldniveau naar de Johan Cruijff ArenA'

'Ajax slaat toe en haalt absolute doelman van wereldniveau naar de Johan Cruijff ArenA'

19:20
2
Opvallende transfer voor OH Leuven: ex-Bayern-talent tekent tot 2029

Opvallende transfer voor OH Leuven: ex-Bayern-talent tekent tot 2029

17:30
Westerlo slaat opnieuw toe op transfermarkt: akkoord met Dender is rond

Westerlo slaat opnieuw toe op transfermarkt: akkoord met Dender is rond

18:30
Toekomst De Bruyne krijgt onverwachte wending na eerste seizoen bij Napoli

Toekomst De Bruyne krijgt onverwachte wending na eerste seizoen bij Napoli

16:30
1
Vincent Mannaert laat van zich horen na vertrek van Rudi Garcia

Vincent Mannaert laat van zich horen na vertrek van Rudi Garcia

17:00
Anderlecht en KAA Gent hebben duidelijkheid over Europees parcours

Anderlecht en KAA Gent hebben duidelijkheid over Europees parcours

16:15
5
'Nieuwe bondscoach Rode Duivels lijkt stilaan duidelijk: één opvallende naam steekt erbovenuit'

'Nieuwe bondscoach Rode Duivels lijkt stilaan duidelijk: één opvallende naam steekt erbovenuit'

16:00
34
Dit heeft Rudi Garcia te zeggen over vertrek bij Rode Duivels

Dit heeft Rudi Garcia te zeggen over vertrek bij Rode Duivels

15:31
12
BREAKING: Rudi Garcia is niet langer bondscoach van België

BREAKING: Rudi Garcia is niet langer bondscoach van België

14:43
49
Cucurella doet opvallende onthulling over Messi na WK-finale: "Had ik niet van hem verwacht"

Cucurella doet opvallende onthulling over Messi na WK-finale: "Had ik niet van hem verwacht"

14:00
19
Union kent tegenstander in voorrondes Champions League: meteen stevige Europese test

Union kent tegenstander in voorrondes Champions League: meteen stevige Europese test

12:50
5
🎥 Nieuwe hallucinante beelden duiken op: Argentijn deelt klap uit aan Spaanse wereldkampioen

🎥 Nieuwe hallucinante beelden duiken op: Argentijn deelt klap uit aan Spaanse wereldkampioen

13:30
24
🎥 Eindelijk de doorbraak? Grote Anderlecht-belofte keert terug na blessure met twee goals

🎥 Eindelijk de doorbraak? Grote Anderlecht-belofte keert terug na blessure met twee goals

13:00
4
Wat met Alderweireld bij Antwerp? "Zou jammer en onverstandig zijn"

Wat met Alderweireld bij Antwerp? "Zou jammer en onverstandig zijn"

12:00
2
WK-LIVE 20/7: "Voor 47 miljoen Spanjaarden"

WK-LIVE 20/7: "Voor 47 miljoen Spanjaarden"

12:45
2
"Attitude was even verwerpelijk als het spel"

"Attitude was even verwerpelijk als het spel"

11:30
3
🎥 Boegeroep en hallucinante feestbeelden, Donald Trump wil NOG eens het WK in eigen land: "Samen met China?"

🎥 Boegeroep en hallucinante feestbeelden, Donald Trump wil NOG eens het WK in eigen land: "Samen met China?"

11:00
7
DONE DEAL: STVV zet Europese ambities kracht bij met "ideale nummer 10"

DONE DEAL: STVV zet Europese ambities kracht bij met "ideale nummer 10"

10:00
1
Pijnlijk voor Anderlecht? 'Hammarby breekt nog snel alle records'

Pijnlijk voor Anderlecht? 'Hammarby breekt nog snel alle records'

10:30
5
DONE DEAL: jeugdproduct Lokeren en Anderlecht zet stevige stap bij Club Brugge

DONE DEAL: jeugdproduct Lokeren en Anderlecht zet stevige stap bij Club Brugge

09:00
LIVE: Anderlecht en Gent weten nu al meer, ook Union kent straks Europese tegenstander

LIVE: Anderlecht en Gent weten nu al meer, ook Union kent straks Europese tegenstander

09:30
7
Lionel Messi grijpt ook naast individuele prijs: deze spelers wél in de prijzen

Lionel Messi grijpt ook naast individuele prijs: deze spelers wél in de prijzen

08:30
18
'Gewezen spits van Mechelen, Standard en KAA Gent kiest verrassende nieuwe uitdaging'

'Gewezen spits van Mechelen, Standard en KAA Gent kiest verrassende nieuwe uitdaging'

08:00
1
Twee clubs persoonlijk rond met Tresoldi, maar Club speelt het héél hard

Twee clubs persoonlijk rond met Tresoldi, maar Club speelt het héél hard

19/07
38
🎥 Bijna Amerikaans: Rode Duivel voorgesteld... met helikopter

🎥 Bijna Amerikaans: Rode Duivel voorgesteld... met helikopter

07:30
2
Transfernieuws en Transfergeruchten 19/07: Kuavita - Ndongala

Transfernieuws en Transfergeruchten 19/07: Kuavita - Ndongala

23:00
'SK Beveren wil zich versterken met voormalige Standard-speler'

'SK Beveren wil zich versterken met voormalige Standard-speler'

23:00
Deal tussen Club Brugge en KV Kortrijk komt dichterbij, maar niet op de verwachte manier

Deal tussen Club Brugge en KV Kortrijk komt dichterbij, maar niet op de verwachte manier

19/07

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 1
Club Brugge Club Brugge 07/08 KV Kortrijk KV Kortrijk
Charleroi Charleroi 08/08 OH Leuven OH Leuven
Standard Standard 08/08 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 08/08 Union SG Union SG
STVV STVV 08/08 Lommel SK Lommel SK
KAA Gent KAA Gent 09/08 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 09/08 KRC Genk KRC Genk
Anderlecht Anderlecht 09/08 La Louvière La Louvière
Antwerp Antwerp 09/08 SK Beveren SK Beveren

Nieuwste reacties

goos goos over Dit heeft Rudi Garcia te zeggen over vertrek bij Rode Duivels Stefaan_82 Stefaan_82 over 'Nieuwe bondscoach Rode Duivels lijkt stilaan duidelijk: één opvallende naam steekt erbovenuit' T. Ivo T. Ivo over 🎥 Nieuwe hallucinante beelden duiken op: Argentijn deelt klap uit aan Spaanse wereldkampioen Bierbrood Bierbrood over Mark van Bommel of... iemand anders? Wij gaan vol voor deze Belgische coach om de Rode Duivels te leiden Borak Borak over 'Manchester United duwt door voor Real Madrid-speler, maar José Mourinho weigert hem te laten gaan' MaestroZokora#5 MaestroZokora#5 over 'Akkoord is bereikt: KRC Genk gaat ongezien ver voor nieuwe spits' Impala Impala over Wat met Alderweireld bij Antwerp? "Zou jammer en onverstandig zijn" cartman_96 cartman_96 over BREAKING: Rudi Garcia is niet langer bondscoach van België cartman_96 cartman_96 over Cucurella doet opvallende onthulling over Messi na WK-finale: "Had ik niet van hem verwacht" Andreas2962 Andreas2962 over Club Brugge staat met de rug tegen de muur: 'Deze topclub heeft akkoord met Tresoldi én legt deadline op' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved