Club Brugge staat met de rug tegen de muur: 'Deze topclub heeft akkoord met Tresoldi én legt deadline op'

Club Brugge moet steeds meer rekening houden met het vertrek van Nicolo Tresoldi. De Belgische landskampioen wil de 21-jarige aanvaller in het Jan Breydelstadion houden, maar dat wordt een héél lastige opdracht. Ondertussen heeft blauw-zwart zelf een deadline opgelegd gekregen.

Club Brugge wimpelde de voorbije weken verzoeken van meerdere Europese topclubs af. De boodschap is duidelijk: Nicolo Tresoldi is komend seizoen dé spits nummer één van de Belgische landskampioen.

Al liet Club Brugge zichzelf in een hoekje drammen. Enkele topclubs hebben ondertussen wél gepraat met (de entourage van) Tresoldi. En die gesprekken gingen niét over de vakantieplannen of de dromen op lange termijn.

AC Milan en Borussia Dortmund onderhandelen, AS Roma heeft zelfs al een akkoord met Nicolo Tresoldi

Meer zelfs: AC Milan en Borussia Dortmund zitten in vergevorderde onderhandelingen van de 21-jarige Duitser met Italiaanse roots. AS Roma staat zelfs nog een stap verder en heeft een mondeling akkoord met Tresoldi.

De Romeinen willen er geen gras laten over groeien. Il Tempo weet dat Roma Club Brugge een deadline heeft opgelegd. De Italianen willen voor het einde van de week weten hoe Club Brugge in het dossier staat en wat de vraagprijs is.

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Tresoldi is voor Roma de prioriteit, maar de Romeinen vragen duidelijkheid. Moeten ze andere pistes openen of kan er gepraat worden over de transfer van de spits?





Wat onze mening is? Club Brugge kan simpelweg niet anders dan de onderhandelingen openen. Anders riskeert blauw-zwart het seizoen aan te vatten met een ontevreden aanvaller.

Géén soldenverkoop! Nog maar eens de jackpot voor Club Brugge?

Al wil dat niét zeggen dat er aan soldenverkoop moet worden gedaan. Tresoldi heeft een lopend contract in het Jan Breydelstadion tot medio 2029. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op 25 miljoen euro.

Niemand zal het Club Brugge kwalijk nemen als ze de jackpot vragen. Ook Tresoldi niet. Versta: een transfersom van méér dan dertig miljoen euro zal nodig zijn om blauw-zwart over de spreekwoordelijke streep te trekken.