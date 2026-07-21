OFFICIEEL: SK Beveren plukt middenvelder weg bij Standard

SK Beveren heeft Léandre Kuavita officieel voorgesteld als nieuwe aanwinst. De 22-jarige middenvelder komt over van Standard en tekent een contract tot 2028. Daarmee haalt de promovendus opnieuw een jonge Belgische speler binnen die de Jupiler Pro League al goed kent.

Kuavita doorliep een deel van zijn opleiding bij KAS Eupen en trok nadien naar Standard. In Luik werkte hij zich op tot het eerste elftal en kwam hij uiteindelijk 58 keer officieel in actie voor de Rouches. Nu kiest de linksvoetige middenvelder voor een nieuw hoofdstuk bij SK Beveren, dat na de promotie zijn kern verder aan het versterken is voor het komende seizoen in 1A.

Kuavita verlaat Standard

General Manager Sports Bob Peeters ziet in Kuavita een profiel dat goed bij de plannen van de club past. "Léandre Kuavita is een interessante Belgische jonge speler die al meer dan vijftig wedstrijden in de Jupiler Pro League heeft afgewerkt. Hij is een explosief type, met een grote motor en veel honger om zich samen met Beveren op het hoogste niveau te tonen", zegt hij op de clubwebsite.

Klaar voor nieuwe uitdaging

Voor Kuavita zelf komt de overstap op een interessant moment. Hij heeft al ervaring op het hoogste niveau, maar is met zijn 22 jaar nog altijd jong genoeg om verdere stappen te zetten.

"Ik ben heel blij dat ik bij Beveren kan tekenen", reageert hij. "Ik ga er alles aan doen om er een geslaagd seizoen van te maken. Ik heb enorm veel zin om samen met deze club terug te keren naar de Jupiler Pro League."

Die ambitie sluit perfect aan bij de fase waarin Beveren zich bevindt. Na de promotie wil de club zich niet zomaar aanpassen aan 1A, maar ook een ploeg bouwen die fysiek en tactisch meekant.





Met Kuavita haalt SKB alvast een speler binnen die het niveau kent en tegelijk nog groeimarge heeft. Zijn komst geeft Beveren extra opties op het middenveld, terwijl hij zelf een kans krijgt om opnieuw een vaste rol af te dwingen op het hoogste Belgische niveau.