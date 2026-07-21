Charles De Ketelaere maakt plots groot nieuws bekend

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Charles De Ketelaere maakt plots groot nieuws bekend
Foto: © photonews
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Charles De Ketelaere heeft na een sterk WK ook naast het veld iets te vieren. De Rode Duivel maakte maandag bekend dat hij en zijn vriendin Jozefien Van de Velde verloofd zijn. Het nieuws leverde het koppel meteen een pak felicitaties op.

Onder de gelukwensen zitten ook heel wat bekende gezichten uit de sportwereld. Tennisser Zizou Bergs reageerde, terwijl ook Nicolas Raskin, Thibaut Courtois en Diego Moreira het koppel feliciteerden. Zelfs Club Brugge, waar De Ketelaere zijn doorbraak beleefde als profvoetballer, liet van zich horen.

Heel wat bekende namen reageren

Voor de 25-jarige aanvaller komt het mooie nieuws kort na een bewogen zomer. De Ketelaere was met de Rode Duivels actief op het WK en kon daar terugblikken op een sterk persoonlijk tornooi.

In vijf wedstrijden vond hij drie keer de weg naar doel. Vooral zijn treffer tegen Spanje kreeg achteraf nog meer glans. België verloor in de kwartfinales met 2-1 van La Roja, dat later de wereldtitel pakte. De Ketelaere bleef daardoor de enige speler die tijdens het volledige WK tegen de uiteindelijke wereldkampioen wist te scoren.

Terug naar Atalanta

Na het WK en de bekendmaking van zijn verloving verschuift de aandacht binnenkort opnieuw naar het clubvoetbal. De Ketelaere staat onder contract bij Atalanta, waar zijn overeenkomst nog loopt tot juni 2028.

Volgens Transfermarkt bedraagt zijn huidige marktwaarde 30 miljoen euro. Na zijn sterke prestaties op het WK kan De Ketelaere alvast met vertrouwen aan het nieuwe seizoen beginnen. Eerst is er echter tijd om samen met Jozefien te genieten van hun verloving.

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