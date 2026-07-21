Barcelona en Club Brugge hebben akkoord beet: miljoenen én stevige doorverkoopclausule

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Barcelona en Club Brugge hebben akkoord beet: miljoenen én stevige doorverkoopclausule
Foto: © photonews
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Jesse Bisiwu staat op het punt om Club Brugge te verlaten voor FC Barcelona. De 18-jarige winger heeft zelf al een akkoord en ook tussen de clubs is alles zo goed als rond. Het lijkt nu enkel nog wachten op de laatste documenten, de medische keuring en de officiële aankondiging.

Volgens Fabrizio Romano betaalt Barcelona 8,5 miljoen euro voor Bisiwu. Club Brugge bedingt daarnaast ook nog twintig procent op een toekomstige meerwaarde bij een doorverkoop. De documenten worden momenteel uitgewisseld tussen beide clubs.

Barcelona legt Bisiwu vast

Sacha Tavolieri meldt dat Bisiwu in Barcelona een contract voor vier jaar zal tekenen. Eerst moeten nog enkele formaliteiten afgerond worden. Daarna kan zijn reis naar Catalonië gepland worden, gevolgd door de medische tests en de ondertekening.

Voor Club Brugge is dit financieel een bijzonder interessante deal. Bisiwu heeft volgens Transfermarkt een marktwaarde van 800.000 euro, maar levert nu dus meer dan tien keer dat bedrag op. Daar kan later nog extra geld bijkomen als Barcelona hem opnieuw met winst verkoopt.

Geen debuut bij eerste ploeg

Opvallend is dat Bisiwu Club Brugge verlaat zonder ooit officieel te debuteren voor de A-ploeg. Hij kwam wel 36 keer in actie voor Club NXT en was daarin goed voor twee doelpunten en twee assists.

De jonge flankspeler stond al langer bekend als een groot talent en verzamelde ook caps bij verschillende Belgische nationale jeugdploegen. Barcelona volgde hem al een tijd en lijkt nu definitief door te drukken.

Zijn contract bij Club Brugge liep nog tot juni 2027, maar dat zal hij dus niet uitdoen. Voor blauw-zwart is het opnieuw een voorbeeld van hoe een jonge speler uit de eigen werking of beloftenploeg snel een grote transferwaarde kan opbouwen.

Voor Bisiwu zelf begint straks een heel ander verhaal. Barcelona ziet hem als onderdeel van het project rond jonge talenten dat door Deco en João Amaral wordt uitgebouwd. Of hij meteen kansen krijgt bij de eerste ploeg, moet nog blijken, maar zijn overstap naar één van de grootste clubs ter wereld is zo goed als rond.

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