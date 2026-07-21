Transfernieuws en Transfergeruchten 21/07: Kuavita - Campbell

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 21/07 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Kuavita - Campbell

OFFICIEEL: KV Kortrijk doet opvallende transfer en gaat shoppen bij Club Brugge

Shandre Campbell is definitief weg bij Club Brugge. De 21-jarige Zuid-Afrikaanse winger maakt de overstap naar KV Kortrijk en tekent daar een contract tot 2030. Op die manier blijft hij wel in de Jupiler Pro League actief. (Lees meer)

OFFICIEEL: SK Beveren plukt middenvelder weg bij Standard

SK Beveren heeft Léandre Kuavita officieel voorgesteld als nieuwe aanwinst. De 22-jarige middenvelder komt over van Standard en tekent een contract tot 2028. Daarmee haalt de promovendus opnieuw een jonge Belgische speler binnen die de Jupiler Pro League al goed kent. (Lees meer)

Uitstekend nieuws voor Vincent Kompany bij Bayern München

Konrad Laimer blijft langer bij Bayern München. De Oostenrijkse international groeide onder Vincent Kompany uit tot een belangrijke pion en werd beloond met een nieuw contract. Na een sterk seizoen en een druk WK-avontuur blijft hij zo een vaste waarde in München. (Lees meer)