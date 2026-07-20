Dit heeft Rudi Garcia te zeggen over vertrek bij Rode Duivels

Rudi Garcia heeft zelf gereageerd op zijn afscheid als bondscoach van de Rode Duivels. De Fransman vertrekt na achttien maanden bij de nationale ploeg en kijkt met een positief gevoel terug op zijn periode in België.

De beslissing om niet verder te gaan kwam er na gesprekken met de Belgische voetbalbond. Garcia benadrukt dat beide partijen samen tot dat besluit kwamen.

Garcia neemt afscheid

"Na gesprekken met de KBVB hebben we beslist om het uitstekende parcours dat we de voorbije achttien maanden samen hebben afgelegd niet verder te zetten. Ik laat België achter in de A-divisie van de UEFA Nations League en bij de beste acht landen ter wereld", vertelde hij op de website van de bond.

Daarmee verwijst Garcia naar de voornaamste doelstellingen die hij bij zijn komst meekreeg. België bleef op het hoogste niveau in de Nations League en bereikte op het WK de kwartfinales. Daar werd Spanje met 2-1 te sterk. La Roja kroonde zich later ook tot wereldkampioen.

Garcia kan daardoor met behoorlijke resultaten vertrekken. Zijn passage werd niet overal even enthousiast onthaald en vooral na de uitschakeling tegen Spanje kwam er kritiek, maar zijn sportieve balans blijft overeind.

Dankwoord aan spelers en supporters

In zijn afscheidsboodschap richt Garcia zich ook rechtstreeks tot de mensen met wie hij de voorbije maanden samenwerkte. "Ik wil mijn fantastische spelersgroep bedanken, net als sportief directeur Vincent Mannaert en de supporters die ons tijdens dit WK zijn blijven steunen."



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De Fransman benadrukt daarnaast ook de generatiewissel die bij de Rode Duivels aan de gang is. Onder zijn leiding kregen opnieuw verschillende jonge spelers kansen en werd verder gebouwd aan een ploeg die de komende jaren opnieuw moet doorgroeien.

"Ik wens België alle succes toe bij de verdere generatiewissel, die ik met trots mee op gang heb mogen brengen", sluit hij af. Garcia vertrekt zo zonder enige bittere woorden. Zijn boodschap is vooral dankbaar en trots. Hij wijst op wat er sportief werd bereikt en wenst zijn opvolger succes met de verdere vernieuwing van de nationale ploeg.