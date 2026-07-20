Degryse wijst ook in de richting van Vincent Mannaert na vertrek van Rudi Garcia als bondscoach van België

Rudi Garcia is niet langer de bondscoach van de Rode Duivels. De Belgische voetbalbond moet op zoek naar een opvolger voor de Fransman. Marc Degryse geeft zijn kijk op de situatie.

De Belgische voetbalbond en Rudi Garcia hebben in onderling overleg besloten om niet met elkaar door te gaan. De Fransman haalde nochtans zijn doelstellingen als bondscoach van de Rode Duivels. Maar dit nieuws komt allerminst als een donderslag bij heldere hemel.

"Iedereen voelde dat dit er zat aan te komen", bevestigt ook Marc Degryse in Het Laatste Nieuws. "Hoeveel negatieve verhalen zijn er de voorbije weken niet naar buiten gekomen vanuit de Belgische voetbalbond?"

Populaire Fransman... bij de publieke opinie

Bij het grote publiek was Garcia nochtans populair. "Ik begrijp dat. Fans die pas tijdens het WK de wedstrijden van België zijn beginnen volgen hebben wellicht gedacht dat Garcia alles in goud kan veranderen." (lacht)

De 63-voudig Rode Duivel deelt die mening van het grote publiek niét. "Het stoorde mij vooral dat ik na anderhalf jaar met Garcia nog altijd geen idee had van wat ik van de Rode Duivels mocht verwachten. Niet qua namen op het veld én niet qua manier van voetballen."

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"Maar Vincent Mannaert moet hier ook lessen uit trekken", wijst Degryse eveneens naar de sportief directeur van de KBVB. "Ik denk niet dat Mannaert echt wist wie hij in huis heeft gehaald met Garcia. En ik vrees dat Mannaert daardoor op het WK enkele keren onaangenaam verrast is."



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Ondertussen wordt Mark van Bommel naar voren geschoven als dé gedoodverfde opvolger van Garcia. "Hij zou een goed compromis kunnen zijn. Van Bommel is de voorbije jaren toch een halve Belg geworden. En je weet wat voor ploeg je bij hem kan verwachten."

Het is tijd om te werken op de langere termijn

"Ik vind eveneens dat het eens tijd is om te werken op de langere termijn", besluit Degryse. "We zijn aan de laatste drie toernooien begonnen met telkens een andere bondscoach. Dat komt de standvastigheid niet ten goede."

Ook wij hebben ondertussen onze mening gegeven. Hein Vanhaezebrouck lijkt ons volgens deze redenen dé ideale man om het roer bij de Rode Duivels over te nemen. "Al zie ik Hein en Mannaert samen niet echt werken", aldus Degryse.