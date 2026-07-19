Anderlecht cashte stevig, nu duikt ex-speler op met opvallende beelden

Sinds vorige zomer speelt Jan-Carlo Simic in Saudi-Arabië, een transfer waarmee Anderlecht financieel een uitstekende zaak deed. De jonge Servische verdediger maakte enkele dagen geleden definitief de overstap naar Al-Ittihad.

Anderlecht zal zich nog lang in de handen wrijven met de financiële meerwaarde die het boekte op Jan-Carlo Simic. Alleen al zijn uitleenbeurt van vorig seizoen bracht zes miljoen euro op. Daar kwam later nog eens 15 miljoen euro bij dankzij zijn definitieve transfer.

In Saudi-Arabië is Simic ploegmaat van verschillende bekende namen uit het Europese voetbal, zoals Danilo Pereira, Mahamadou Doumbia, Houssem Aouar, Steven Bergwijn en Moussa Diaby. Maar hoe ziet zijn dagelijkse leven daar precies uit? Voor wie zich afvraagt hoe een doorsneedag van een profvoetballer eruitziet, deelde de voormalige belofte van AC Milan twee inkijkvideo’s.

Simic ontdekt het Saudische leven

Na het opstaan om 8 uur maakt Jan-Carlo Simic zich meteen klaar om naar het trainingscentrum van Al-Ittihad te vertrekken. Daar ontbijt hij samen met zijn ploegmaats. Vervolgens gaat het richting fitnessruimte voor een spieractivatie. In de video’s is ook te horen hoe Simic zich af en toe in het Arabisch uitdrukt. Daarnaast spreekt hij vlot Frans met een ploegmaat.

𝗨𝗡𝗘 𝗝𝗢𝗨𝗥𝗡𝗘́𝗘 𝗗𝗘 𝗣𝗥𝗘́𝗦𝗔𝗜𝗦𝗢𝗡 𝗔𝗩𝗘𝗖 𝗨𝗡 𝗝𝗢𝗨𝗘𝗨𝗥 𝗗’𝗔𝗟 𝗜𝗧𝗧𝗜𝗛𝗔𝗗 𝗘𝗡 𝗔𝗥𝗔𝗕𝗜𝗘 𝗦𝗔𝗢𝗨𝗗𝗜𝗧𝗘 🇸🇦🕶️



(Tiktok Jan-Carlo Simić) pic.twitter.com/WMnpetWT29 — SPL 🇸🇦 (@ActuSPL) July 11, 2026

Tijdens de warmste uren van de dag, van 's middags tot 18 uur, keert de voormalige Anderlecht-speler terug naar huis om wat uit te rusten en te lezen. Na een nieuwe spieractivatie trekt de groep naar het veld voor de training, waarna de spelers samen het avondmaal nuttigen. Om 21.30 uur verlaat Simic het trainingscentrum en keert hij met de taxi terug naar huis.



