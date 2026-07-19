Nieuwe topclub duikt op voor Karetsas: Genk houdt vast aan stevig prijskaartje

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Nieuwe topclub duikt op voor Karetsas: Genk houdt vast aan stevig prijskaartje
Foto: © photonews
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Konstantinos Karetsas blijft één van de meest besproken namen op de transfermarkt bij KRC Genk. De 18-jarige middenvelder flirt al langer met Borussia Dortmund, maar ook AC Milan kan in beeld komen als Rafael Leão vertrekt.

Bij Milan hangt veel af van Leão. Dat schrijft La Gazetta dello Sport. De Portugees zou zelf graag willen vertrekken, maar voorlopig ligt er nog geen concreet bod op tafel. De Italiaanse club zou pas echt kunnen doorschakelen naar Karetsas als er geld binnenkomt via een verkoop van de flankaanvaller.

​Milan kijkt naar Karetsas

Dat maakt het dossier voorlopig nog erg voorwaardelijk. Dortmund is concreter. De Duitse topclub bracht al aanbiedingen uit, maar Genk wees die telkens af. De Limburgers weten heel goed wat ze in handen hebben en lijken niet van plan om hun goudhaantje voor eender welk bedrag te laten gaan.

Karetsas ligt nog tot juni 2029 onder contract in de Cegeka Arena. Daardoor zit Genk stevig aan de onderhandelingstafel. Zijn marktwaarde bedraagt volgens Transfermarkt 35 miljoen euro, maar de club lijkt hoger te mikken. In Italië wordt zelfs gesproken over een vraagprijs van 40 miljoen euro.

18 jaar oud, maar al bepalend

Dat Karetsas zo veel interesse wekt, is niet vreemd. Hij is nog maar 18 jaar, maar heeft al een opvallend volwassen dossier opgebouwd. Voor Genk speelde hij al 92 wedstrijden. Daarin was hij goed voor zes doelpunten en 23 assists.

Ook internationaal staat hij al stevig op de kaart. Karetsas verzamelde tien interlands voor Griekenland en scoorde daarin drie keer. Voor een speler van zijn leeftijd zijn dat indrukwekkende cijfers.

Bij Genk blijft men ondertussen rustig. Dimitri de Condé liet eerder al verstaan dat de club zijn waarde kent en dat zijn lange contract meespeelt. Karetsas is bovendien opnieuw fit en kan, zolang hij nog in Limburg is, belangrijk blijven. Zeker bij de start van het seizoen.

Toch wordt het een dossier om te volgen tot het einde van de mercato. Dortmund blijft op de loer, Milan zou kunnen bewegen als Leão vertrekt en Genk weet dat één echt groot bod alles kan veranderen.

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