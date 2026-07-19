Dit is de exacte reden waarom Union-transfer van 25 miljoen euro misliep

Anan Khalaili zag zijn toptransfer naar Inter Milan op het laatste moment afspringen. Union SG had nochtans een volledig akkoord met de Italiaanse topclub, maar de medische procedure in Italië gooide roet in het eten. Volgens Het Nieuwsblad gaat het om vastgestelde hartproblemen.

De transfer leek zo goed als rond. Union zou Khalaili voor 25 miljoen euro plus bonussen verkopen aan Inter. Voor de Brusselaars was dat een gigantische deal geweest, zeker omdat de 21-jarige winger pas in de zomer van 2024 voor 6,5 miljoen euro werd weggehaald bij Maccabi Haifa.

Inter-deal valt helemaal stil

Khalaili trok naar Milaan om de laatste formaliteiten af te ronden, maar daar liep het mis. Niet bij de medische keuring van Inter zelf, maar bij de testen van het Italiaans Nationaal Olympisch Comité. In Italië zijn die regels bijzonder streng. Zonder goedkeuring van dat comité mag een speler simpelweg niet aantreden in de Serie A.

Daarom kon Inter niet anders dan de deal stopzetten. Eerder sprak CEO Giuseppe Marotta al over overmacht en benadrukte hij dat het geen afwijzing van de medische staf van Inter was.

Extra testen bij Union

Union wil nu eerst precies weten wat er aan de hand is. Khalaili zal volgende week bijkomende onderzoeken ondergaan, zodat de club een heel duidelijk beeld krijgt van de reden waarom hij niet door de Italiaanse keuring raakte.

Dat is uiteraard belangrijker dan de transfer zelf. Hartproblemen bij een speler worden overal ernstig genomen, maar Italië hanteert op dat vlak een van de strengste systemen in Europa. Daardoor hoeft een mislukte keuring in Italië niet automatisch te betekenen dat een speler nergens anders door de medische tests raakt.





En net daar ligt het vervolg van dit dossier. Een transfer is nog altijd niet uitgesloten. Khalaili wordt nog steeds gevolgd in de Premier League, waar clubs zijn situatie in de gaten houden.

Voor Union blijft het dus een bijzonder moeilijk dossier. Sportief lijkt Khalaili klaar voor een stap hogerop en financieel lag er een enorme kans op tafel. Alleen komt de gezondheid van de speler nu eerst. Pas na de bijkomende onderzoeken zal duidelijk worden hoe snel zijn toekomst opnieuw op de transfermarkt kan worden besproken.