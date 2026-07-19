Ivan Leko wacht ongeduldig af: dit is Club Brugge nog van plan op de mercato

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Ivan Leko wacht ongeduldig af: dit is Club Brugge nog van plan op de mercato
Foto: © photonews
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Club Brugge lijkt nog een drukke transferzomer te gaan hebben. Blauw-zwart zag al verschillende belangrijke spelers vertrekken en er kunnen er nog volgen. Volgens Het Laatste Nieuws wil de club daarom nog stevig ingrijpen op de markt.

Coach Ivan Leko zou ongeduldig wachten op extra kwaliteit. Dat is niet vreemd. Club wil verder op dezelfde lijn als vorig seizoen, maar de kern is intussen op meerdere plaatsen veranderd. Vooral het vertrek van enkele sterkhouders weegt.

Ivan Leko wacht op versterking

Aleksandar Stankovic trok voor 23 miljoen euro naar Inter Milan. Zaid Romero vertrok voor 5 miljoen euro naar Getafe. Daarbovenop staat ook Christos Tzolis op het punt om Club te verlaten. Zijn transfer naar Arsenal is nog niet officieel aangekondigd, maar de deal zou wel rond zijn. Blauw-zwart vangt daarvoor 40 miljoen euro. Ook Raphael Onyedika kan naar Eintracht Frankfurt.

Dat zijn enorme bedragen, maar sportief laten die spelers ook gaten na. Club moet dus niet alleen cashen, maar ook opnieuw kwaliteit toevoegen. Volgens HLN is de bedoeling duidelijk: één of twee flankaanvallers, hoogstwaarschijnlijk twee centrale verdedigers en nog een middenvelder.

Portemonnee mag open

Opvallend is dat Club Brugge bereid lijkt om de portemonnee open te trekken. Dat zal ook nodig zijn. Wie zoveel basisspelers of belangrijke pionnen verliest, kan moeilijk alleen met jonge talenten of opportuniteiten werken.

Voorlopig haalde Club drie officiële aanwinsten binnen. Yann Sommer kwam als ervaren doelman en moet de gestopte Simon Mignolet vervangen. Daarnaast werden ook Andrej Vasovic en Cheveyo Tsawa vastgelegd. Vasovic is een 18-jarige spits, Tsawa een 19-jarige middenvelder.

Dat drietal heeft één opvallende overeenkomst: alle drie zijn ze Zwitsers. Sommer moet meteen ervaring brengen, terwijl Vasovic en Tsawa eerder investeringen voor de toekomst zullen zijn.

Toch is de zomer van Club daarmee duidelijk nog niet klaar. Zeker op de flanken wordt de nood hoog als Tzolis effectief vertrekt. Ook centraal achterin is extra volk nodig na het vertrek van Romero.

Club Brugge heeft de voorbije weken vooral geld zien binnenkomen. Nu wordt het tijd om dat geld ook opnieuw om te zetten in spelers die Leko meteen kunnen helpen. De komende weken worden dus cruciaal voor de sportieve ambities van blauw-zwart.

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