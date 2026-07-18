Persoonlijk akkoord bereikt: Club Brugge dreigt sterkhouder kwijt te raken

Raphael Onyedika lijkt opnieuw op weg naar de Bundesliga. Volgens BILD heeft de middenvelder al een mondeling akkoord met Eintracht Frankfurt, dat nu met Club Brugge onderhandelt over een transfer. Blauw-zwart dreigt zo een steunpilaar te verliezen.

Raphael Onyedika lijkt deze zomer op weg naar een vertrek bij Club Brugge. De Nigeriaanse middenvelder zou volgens BILD een mondeling akkoord hebben met Eintracht Frankfurt. De twee clubs onderhandelen nu over de transfersom.

Onyedika zou een contract kunnen tekenen bij de Bundesliga-club tot medio 2031. De 25-jarige middenvelder geldt als kandidaat nummer één van Eintracht voor de positie van defensieve middenvelder. De Duitsers hadden hem vorige zomer en tijdens de wintermercato al op hun lijst staan.

Geen ideale situatie voor Club

De club van Arthur Theate heeft de onderhandelingen met Club Brugge al opgestart. Volgens BILD ligt het huidige bod tussen acht en tien miljoen euro. Club zit niet in een ideale onderhandelingspositie, want Onyedika ligt nog maar tot medio 2027 onder contract. De persoonlijke overeenkomst tussen de speler en Frankfurt kan de druk opvoeren.

In Duitsland gelooft men dat de transfer kan worden afgerond, en snel ook, al wordt benadrukt dat de onderhandelingen niet zonder obstakels zullen verlopen. Onyedika speelt sinds de zomer van 2022 voor Club, dat hem toen haalde bij FC Midtjylland. De Nigeriaanse international speelde bovendien 24 wedstrijden in de Champions League en was aanvoerder in de laatste oefenmatch van blauw-zwart tegen Heerenveen.



Ook Robert Andrich staat op het verlanglijstje van Eintracht. De Duitse international van Bayer Leverkusen geldt als alternatief voor Onyedika. Intern zou beslist zijn dat slechts één van beide middenvelders wordt gehaald. Momenteel lijkt de voorkeur duidelijk uit te gaan naar de steunpilaar van Club Brugge.