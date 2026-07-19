'Westerlo verrast op de mercato en wil voormalige Rode Duivel terug naar België halen'

KVC Westerlo wil Norman Bassette terug naar België halen. De 21-jarige spits staat onder contract bij Coventry City, maar volgens Sacha Tavolieri heeft Westerlo gesprekken geopend over een huurdeal met aankoopoptie. Bassette zelf zou interesse hebben in het project in de Kempen.

Voor Westerlo zou Bassette een interessante gok zijn. De spits is nog altijd jong, maar heeft al een opvallend parcours achter de rug. Hij genoot zijn opleiding bij onder meer Charleroi en Eupen, voor hij naar het Franse SM Caen trok. Daar werkte hij zich van de U19 op tot de A-kern.

Westerlo denkt aan Bassette

Bij Caen kwam Bassette uiteindelijk 15 keer in actie en scoorde hij één doelpunt. Zijn echte eerste periode in België op profniveau kwam er in het seizoen 2023/2024. Toen werd hij uitgeleend aan KV Mechelen, waar hij een degelijke indruk naliet. In 23 wedstrijden maakte hij vijf doelpunten en gaf hij één assist.

🏰🟡 EXCL – KVC Westerlo push for Norman Bassette! 🇧🇪



🗣️ The Belgian club have opened talks with Coventry City over a loan deal with an option to buy.



✅ Bassette is interested in the Westerlo project.



⏳ More to follow. #mercato #JPL pic.twitter.com/HN7JLSNPLi — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) July 19, 2026

Malinwa was tevreden over hem, maar een definitieve transfer bleek niet haalbaar. Bassette trok nadien naar Coventry City, dat 2,7 miljoen euro voor hem betaalde.

Op zoek naar stabiliteit

Sindsdien bleef het voor Bassette wat zoeken. Coventry leende hem nog uit aan Stade Reims en 1. FC Kaiserslautern. Daardoor speelde hij op jonge leeftijd al bij heel wat verschillende clubs, zonder ergens echt lang te kunnen bouwen.





Net daarom kan Westerlo een logische bestemming zijn. De Kemphanen willen hem herlanceren en hem opnieuw een duidelijk kader geven. Voor een spits van 21 is ritme cruciaal, zeker als hij zijn carrière opnieuw in de juiste richting wil duwen.

Volgens Transfermarkt bedraagt zijn marktwaarde momenteel 1,5 miljoen euro. Dat is minder dan wat Coventry voor hem betaalde, maar zijn potentieel is niet verdwenen. Bassette heeft lengte, kracht en diepgang, en kent de Belgische competitie al door zijn passage bij KV Mechelen.

Opvallend is dat hij ook al één cap achter zijn naam heeft bij de Rode Duivels. Domenico Tedesco liet hem in november 2024 één minuut invallen tegen Israël, in wat later zijn laatste wedstrijd als bondscoach zou blijken. België verloor die match met 1-0.