Stijn Vreven heeft duidelijke boodschap voor Lokeren-fans

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Stijn Vreven heeft duidelijke boodschap voor Lokeren-fans
Foto: © photonews
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Sporting Lokeren won vrijdag met 0-2 op het veld van KVV Zelzate, maar bij Stijn Vreven ging het na afloop niet alleen over de uitslag. De trainer zit in een bijzondere voorbereiding. Door het transferverbod moet Lokeren voorlopig roeien met de riemen die het heeft.

Aanvoerder Toon Janssens is nog altijd geblesseerd en versterking komt er op korte termijn wellicht niet. Daardoor krijgen heel wat jonge spelers nu al meer minuten dan normaal. Voor Vreven is dat geen luxe, maar pure noodzaak.

Jongeren krijgen snel verantwoordelijkheid

"Eigenlijk geven we hen een spoedcursus volwassenvoetbal", zegt hij bij Het Nieuwsblad. "Dat is noodzakelijk, want de eerste weken van het seizoen zullen we het wellicht zonder versterkingen moeten doen."

De oefenwedstrijd tegen Zelzate paste dus perfect in dat verhaal. Lokeren won, hield de nul en kon tegelijk opnieuw enkele jonge spelers laten wennen aan het tempo en de duels bij de A-kern. Vreven beseft dat die jongens straks mogelijk meteen nodig zijn wanneer de competitie begint.

"Dan is het belangrijk dat die jonge gasten nu al zoveel mogelijk minuten maken. Ze tonen inzet, willen leren en maken stap voor stap progressie. Dat stemt me positief."

Daknam moet weer mee

De situatie bij Lokeren blijft moeilijk. Een transferban zorgt voor beperkingen en blessures maken de puzzel nog wat lastiger. Toch probeert Vreven de focus niet alleen op de problemen te leggen. Hij wil vooral dat de club opnieuw als één blok vooruitgaat.

"Wij hebben iedereen nodig om Sporting Lokeren opnieuw vooruit te helpen. De spelers, de staf, de vrijwilligers, het bestuur, maar zeker ook de supporters", heeft hij een duidelijke boodschap voor de fans.

Lokeren wil Daknam opnieuw laten leven, zeker nu de kern niet zomaar versterkt kan worden. In zulke omstandigheden kan steun van de tribunes het verschil maken.

"Op Daknam moet opnieuw een sfeer ontstaan waarin iedereen zich achter de ploeg schaart. Alleen samen kunnen we opnieuw boven onszelf uitstijgen. Ik hoop dan ook dat iedereen opnieuw de schouders onder dit verhaal wil zetten", besluit Vreven.

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