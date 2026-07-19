KV Mechelen dreigt sterkhouder kwijt te raken: interesse uit Frankrijk en Italië

Redouane Halhal lijkt deze zomer op weg naar de uitgang bij KV Mechelen. De Marokkaanse verdediger speelde zich afgelopen seizoen stevig in de kijker bij Malinwa en volgens Sacha Tavolieri wil hij nu een volgende stap zetten in zijn carrière.

Tavolieri meldt dat verschillende clubs het dossier de komende weken kunnen openen. Vooral teams uit Italië en Frankrijk zouden Halhal volgen. Dat is niet onlogisch, want de 23-jarige centrale verdediger heeft het voorbije jaar een opvallende sprong gemaakt.

🇲🇦 Redouane Halhal vers un départ du KV Mechelen cet été!



🔄 Le Marocain veut passer une étape dans sa carrière et plusieurs clubs, italiens et français notamment, devraient se positionner sur le dossier dans les prochaines semaines.



⏳ Bientôt plus d’infos! #mercato… pic.twitter.com/Cefptvc4ak — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) July 19, 2026

Halhal wil stap hogerop

KV Mechelen haalde Halhal in de zomer van 2024 transfervrij binnen. Meteen daarna werd hij uitgeleend aan Helmond Sport, waar hij in Nederland 32 wedstrijden speelde en één keer scoorde. Die uitleenbeurt bleek achteraf een nuttige tussenstap. Halhal keerde terug naar Mechelen met meer ritme, meer ervaring en een beter zicht op het profvoetbal.

Afgelopen seizoen greep hij zijn kans bij Malinwa. Hij kwam 34 keer in actie, scoorde één doelpunt en gaf twee assists. Met zijn gestalte en fysieke présence groeide hij uit tot een interessante naam op de transfermarkt.

Van Montpellier naar WK

Halhal werd geboren in het Franse Montpellier en zette daar ook zijn eerste stappen in het voetbal. Hij doorliep de jeugdreeksen van Montpellier en haalde er de B-ploeg, maar tot een debuut in het eerste elftal kwam het niet. Nadien trok hij naar de reserveploeg van Atlético Madrid.





Zijn echte doorbraak kwam dus pas later, via KV Mechelen. Intussen is Halhal ook international van Marokko. In maart 2026 maakte hij zijn debuut voor de nationale ploeg. Ondertussen staat zijn teller al op vijf caps.

Op het WK kreeg hij bovendien ook minuten. Halhal speelde twee keer 90 minuten, tegen Haïti en Canada. Dat soort ervaring doet zijn profiel alleen maar interessanter worden voor buitenlandse clubs.

Zijn contract bij KV Mechelen loopt nog tot juni 2027. Volgens Transfermarkt bedraagt zijn marktwaarde 5 miljoen euro. Daardoor zit Malinwa in een redelijke onderhandelingspositie, maar als de interesse uit Frankrijk en Italië concreet wordt, lijkt een vertrek deze zomer zeker mogelijk.