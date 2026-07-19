KV Mechelen dreigt sterkhouder kwijt te raken: interesse uit Frankrijk en Italië

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| 1 reacties
KV Mechelen dreigt sterkhouder kwijt te raken: interesse uit Frankrijk en Italië
Foto: © photonews
Word fan van KV Mechelen! 1475

Redouane Halhal lijkt deze zomer op weg naar de uitgang bij KV Mechelen. De Marokkaanse verdediger speelde zich afgelopen seizoen stevig in de kijker bij Malinwa en volgens Sacha Tavolieri wil hij nu een volgende stap zetten in zijn carrière.

Tavolieri meldt dat verschillende clubs het dossier de komende weken kunnen openen. Vooral teams uit Italië en Frankrijk zouden Halhal volgen. Dat is niet onlogisch, want de 23-jarige centrale verdediger heeft het voorbije jaar een opvallende sprong gemaakt.

Halhal wil stap hogerop

KV Mechelen haalde Halhal in de zomer van 2024 transfervrij binnen. Meteen daarna werd hij uitgeleend aan Helmond Sport, waar hij in Nederland 32 wedstrijden speelde en één keer scoorde. Die uitleenbeurt bleek achteraf een nuttige tussenstap. Halhal keerde terug naar Mechelen met meer ritme, meer ervaring en een beter zicht op het profvoetbal.

Afgelopen seizoen greep hij zijn kans bij Malinwa. Hij kwam 34 keer in actie, scoorde één doelpunt en gaf twee assists. Met zijn gestalte en fysieke présence groeide hij uit tot een interessante naam op de transfermarkt.

Van Montpellier naar WK

Halhal werd geboren in het Franse Montpellier en zette daar ook zijn eerste stappen in het voetbal. Hij doorliep de jeugdreeksen van Montpellier en haalde er de B-ploeg, maar tot een debuut in het eerste elftal kwam het niet. Nadien trok hij naar de reserveploeg van Atlético Madrid.

Zijn echte doorbraak kwam dus pas later, via KV Mechelen. Intussen is Halhal ook international van Marokko. In maart 2026 maakte hij zijn debuut voor de nationale ploeg. Ondertussen staat zijn teller al op vijf caps.

Op het WK kreeg hij bovendien ook minuten. Halhal speelde twee keer 90 minuten, tegen Haïti en Canada. Dat soort ervaring doet zijn profiel alleen maar interessanter worden voor buitenlandse clubs.

Zijn contract bij KV Mechelen loopt nog tot juni 2027. Volgens Transfermarkt bedraagt zijn marktwaarde 5 miljoen euro. Daardoor zit Malinwa in een redelijke onderhandelingspositie, maar als de interesse uit Frankrijk en Italië concreet wordt, lijkt een vertrek deze zomer zeker mogelijk.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KV Mechelen
Redouane Halhal

Meer nieuws

'Westerlo verrast op de mercato en wil voormalige Rode Duivel terug naar België halen'

'Westerlo verrast op de mercato en wil voormalige Rode Duivel terug naar België halen'

18:30
Sterkhouder kan Union vele miljoenen opleveren, maar er zit een stevige adder onder het gras

Sterkhouder kan Union vele miljoenen opleveren, maar er zit een stevige adder onder het gras

17:30
Van concreet transferdossier naar complete twijfel: dit is er aan de hand rond Bakayoko

Van concreet transferdossier naar complete twijfel: dit is er aan de hand rond Bakayoko

17:00
1
Ivan Leko wacht ongeduldig af: dit is Club Brugge nog van plan op de mercato

Ivan Leko wacht ongeduldig af: dit is Club Brugge nog van plan op de mercato

16:00
Argentijnen houden hun hart vast: rapper Drake zet miljoenen op WK-finale

Argentijnen houden hun hart vast: rapper Drake zet miljoenen op WK-finale

16:30
🎥 Nathan De Cat laat zich meteen zien bij Hoffenheim na vertrek bij Anderlecht

🎥 Nathan De Cat laat zich meteen zien bij Hoffenheim na vertrek bij Anderlecht

15:20
Na WK-blunder krijgt Senne Lammens duidelijke boodschap uit Manchester

Na WK-blunder krijgt Senne Lammens duidelijke boodschap uit Manchester

14:00
3
Dit is de exacte reden waarom Union-transfer van 25 miljoen euro misliep

Dit is de exacte reden waarom Union-transfer van 25 miljoen euro misliep

12:50
Twee clubs persoonlijk rond met Tresoldi, maar Club speelt het héél hard

Twee clubs persoonlijk rond met Tresoldi, maar Club speelt het héél hard

12:30
37
Ongelooflijk: FIFA haalt dit astronomische bedrag op met WK

Ongelooflijk: FIFA haalt dit astronomische bedrag op met WK

13:30
4
WK-LIVE 19/7: Infantino spreekt over beste WK ooit

WK-LIVE 19/7: Infantino spreekt over beste WK ooit

13:15
1
Boskamp haalt uit: "Met die mafketels weet je nooit"

Boskamp haalt uit: "Met die mafketels weet je nooit"

12:00
🎥 Hoogst uitzonderlijk en onbegrijpelijk: Belg krijgt rood in oefenmatch

🎥 Hoogst uitzonderlijk en onbegrijpelijk: Belg krijgt rood in oefenmatch

10:00
'Zulte Waregem wil Italianen en Portugezen te snel af zijn voor winger'

'Zulte Waregem wil Italianen en Portugezen te snel af zijn voor winger'

11:30
Supporters Royal Antwerp FC komen met ferme verwittiging

Supporters Royal Antwerp FC komen met ferme verwittiging

11:00
6
'Sterkhouder Club Brugge wordt ongezien koopje'

'Sterkhouder Club Brugge wordt ongezien koopje'

10:30
4
Bram Van Driessche houdt heel veel over aan het WK

Bram Van Driessche houdt heel veel over aan het WK

09:30
'PSG drukt door voor verrassende speler Club Brugge'

'PSG drukt door voor verrassende speler Club Brugge'

09:00
4
Frankrijk en Engeland serveren ongezien spektakel met 10(!) doelpunten

Frankrijk en Engeland serveren ongezien spektakel met 10(!) doelpunten

08:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 19/07: Ndongala

Transfernieuws en Transfergeruchten 19/07: Ndongala

07:00
OFFICIEEL: Dieumerci Ndongala maakt opvallende comeback in België

OFFICIEEL: Dieumerci Ndongala maakt opvallende comeback in België

07:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 18/07: Ousou - Engelhardt - Rogers - Onyedika - Kis - Raskin - El Ouahdi

Transfernieuws en Transfergeruchten 18/07: Ousou - Engelhardt - Rogers - Onyedika - Kis - Raskin - El Ouahdi

22:30
'JPL-club ziet kapitein plots vertrekken'

'JPL-club ziet kapitein plots vertrekken'

22:30
Opvallend: Peter Vandenbempt bestolen op het WK

Opvallend: Peter Vandenbempt bestolen op het WK

23:00
7
Streep door de rekening: Club Brugge grijpt naast gehoopte versterking

Streep door de rekening: Club Brugge grijpt naast gehoopte versterking

22:00
Persoonlijk akkoord bereikt: Club Brugge dreigt sterkhouder kwijt te raken

Persoonlijk akkoord bereikt: Club Brugge dreigt sterkhouder kwijt te raken

21:01
4
Chelsea haalt portefeuille boven: 138 miljoen euro voor Premier League-ster

Chelsea haalt portefeuille boven: 138 miljoen euro voor Premier League-ster

21:30
4
Dennis Praet legt duidelijk uit waarom hij voor KV Mechelen koos

Dennis Praet legt duidelijk uit waarom hij voor KV Mechelen koos

18/07
8
Dit gaat gevolgen hebben op het veld: zware tegenvaller voor Spanje vlak voor WK-finale

Dit gaat gevolgen hebben op het veld: zware tegenvaller voor Spanje vlak voor WK-finale

20:30
Stijn Stijnen is tevreden: Patro Eisden verrast met terugkeer van voormalige sterkhouder

Stijn Stijnen is tevreden: Patro Eisden verrast met terugkeer van voormalige sterkhouder

20:00
Nicolas Raskin kan na WK toptransfer maken

Nicolas Raskin kan na WK toptransfer maken

19:30
KAA Gent blijft overeind in dubbele test, KRC Genk en Cercle Brugge bijten in het zand

KAA Gent blijft overeind in dubbele test, KRC Genk en Cercle Brugge bijten in het zand

18/07
4
Union krijgt er zeven om de oren en ook Standard gaat onderuit

Union krijgt er zeven om de oren en ook Standard gaat onderuit

18/07
Domenico Tedesco loopt stevig blauwtje bij debuut voor Bologna: zware nederlaag tegen tweedeklasser

Domenico Tedesco loopt stevig blauwtje bij debuut voor Bologna: zware nederlaag tegen tweedeklasser

18/07
Nieuwe transfer lonkt voor Vermeeren: 'vijf clubs volgen Rode Duivel'

Nieuwe transfer lonkt voor Vermeeren: 'vijf clubs volgen Rode Duivel'

18/07
8
Miljoenenflop van Club Brugge mag na één jaar alweer vertrekken

Miljoenenflop van Club Brugge mag na één jaar alweer vertrekken

18/07
4

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 1
Club Brugge Club Brugge 07/08 KV Kortrijk KV Kortrijk
Charleroi Charleroi 08/08 OH Leuven OH Leuven
Standard Standard 08/08 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 08/08 Union SG Union SG
STVV STVV 08/08 Lommel SK Lommel SK
KAA Gent KAA Gent 09/08 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 09/08 KRC Genk KRC Genk
Anderlecht Anderlecht 09/08 La Louvière La Louvière
Antwerp Antwerp 09/08 SK Beveren SK Beveren

Nieuwste reacties

i-Mac i-Mac over Supporters Royal Antwerp FC komen met ferme verwittiging MALYNWA MALYNWA over KV Mechelen dreigt sterkhouder kwijt te raken: interesse uit Frankrijk en Italië Sead08 Sead08 over Une saison et puis s'en va ? Le Standard a pris sa décision pour Marco Ilaimaharitra LordJozef LordJozef over Van concreet transferdossier naar complete twijfel: dit is er aan de hand rond Bakayoko JaKu JaKu over Miljoenenflop van Club Brugge mag na één jaar alweer vertrekken RememberLierse RememberLierse over Garcia nog meer onder vuur? Ferme uitspraak van kiné over blessure Courtois én Tielemans Andreas2962 Andreas2962 over Dit is hoeveel Antwerp heeft gekost én wat de rol van Wouter Vandenhaute wordt bij The Great Old Ratko Svilar Ratko Svilar over Na WK-blunder krijgt Senne Lammens duidelijke boodschap uit Manchester Gamotto Gamotto over Ongelooflijk: FIFA haalt dit astronomische bedrag op met WK RememberLierse RememberLierse over 'Sterkhouder Club Brugge wordt ongezien koopje' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved