Supporters Royal Antwerp FC komen met ferme verwittiging

Antwerp is voortaan in handen van een consortium van Antwerpse investeerders, aangevoerd door Wouter Vandenhaute en Toby Alderweireld. De Antwerpse supporters reageren verheugd, maar blijven tegelijk voorzichtig. En Vandenhaute kreeg alvast een pittige verwittiging.

Er wordt een hoofdstuk afgesloten op de Bosuil, waar de familie Gheysens de sleutels heeft ingeleverd met een knappe open brief. Dat Toby Alderweireld mee de touwtjes in handen neemt, wordt alom toegejuicht gezien zijn status als clubicoon. De komst van Wouter Vandenhaute zorgt dan weer voor meer scepsis. Omdat hij ooit zijn liefde voor Anderlecht uitsprak... en omdat zijn beleid daar eindigde met ‘Wouter Buiten’-gezangen in het Lotto Park.

Wat mag hij in Antwerpen verwachten? Dominik Van Landeghem, voorzitter van de supportersfederatie, schetst de situatie: “We zijn tevreden, maar niet naïef. We willen onze club niet aan iemand anders afgeven als een blanco cheque. Persoonlijk blijf ik wat kritisch voor Vandenhaute, zeker door het Anderlecht-verhaal. Volgens mij kan je een club niet kopen zonder er ook emotioneel in te investeren. Ons vertrouwen zal dus verdiend moeten worden”, waarschuwt hij in Het Nieuwsblad.

De nieuwe Antwerp-leiding zal zich moeten bewijzen

Toch had het volgens hem ook erger gekund: “Maar we mogen blij zijn dat de club in Belgische handen blijft, want het had evengoed in Japanse, Chinese of Arabische handen kunnen vallen, zoals bij Sint-Truiden of Beerschot. Vandenhaute krijgt dus het voordeel van de twijfel, en ik hoop dat hij lessen heeft getrokken uit zijn periode bij Anderlecht.”

De supporters hopen vooral op toenadering: “Het is cruciaal dat we snel de visie van de nieuwe beleidsploeg kennen. Er zijn veel betrokkenen, die ongetwijfeld allemaal hun rol willen spelen; het wordt dus afwachten of dat ook werkt. Ik hoop in elk geval dat we binnenkort kunnen samenzitten en een duidelijk plan kunnen afspreken.”

Supporters tonen vertrouwen, maar houden slag om de arm

Op de Bosuil blijft men realistisch, maar men zal zich laten horen als het moet: “Nee, we verwachten niet dat we de komende jaren opnieuw Champions League spelen. Het belangrijkste is dat de club financieel stabiel blijft. Maar dat mag niet ten koste gaan van de supporters, zoals de voorbije jaren met de buitensporige ticketprijzen. Een onmiddellijke prijsdaling is moeilijk te verwachten, want alles ligt al vast voor volgend seizoen, maar dit is wél een punt dat we moeten aankaarten.”



