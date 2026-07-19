Sterkhouder kan Union vele miljoenen opleveren, maar er zit een stevige adder onder het gras

Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Kjell Scherpen kan Union SG alweer verlaten. De Nederlandse doelman staat in de belangstelling van Ipswich Town en die interesse is intussen concreet geworden. Volgens AD heeft de Engelse club een bod uitgebracht en wordt er onderhandeld met Union over een transfer.