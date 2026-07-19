Van concreet transferdossier naar complete twijfel: dit is er aan de hand rond Bakayoko

Johan Bakayoko wordt al enkele dagen aan Fiorentina gelinkt. Een Duitse journalist spreekt die berichten nu echter tegen. Volgens hem lopen er geen onderhandelingen tussen RB Leipzig en de Italiaanse club.

Enkele dagen geleden beweerde journalist Nicolò Schira dat Fiorentina een bod voorbereidde om Johan Bakayoko binnen te halen. De Italiaanse club zou denken aan een uitleenbeurt met verplichte aankoopoptie, die geactiveerd zou worden als aan bepaalde voorwaarden werd voldaan.

Voor de Rode Duivel zou een contract van minstens vier jaar klaar liggen. RB Leipzig zou dan weer een percentage behouden op een eventuele meerwaarde bij een latere verkoop. Op die manier leek het dossier al behoorlijk ver gevorderd. Maar een andere versie heeft die piste nu afgekoeld en zet de eerste berichten op losse schroeven.

#Fiorentina are ready to submit a bid to #Leipzig to try to sign Johan #Bakayoko on loan with the obligation to buy upon reaching certain conditions. Ready for the winger a contract until 2031 (1+4). Leipzig will also have a % on the future sale. #transfers @violanews — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 16, 2026

Geen bod en geen onderhandelingen

Philipp Hinze, journalist voor Sky Sport Duitsland, verzekert dat er geen onderhandelingen lopen tussen Fiorentina en RB Leipzig. Volgens hem heeft Bakayoko geen akkoord bereikt met de Italiaanse club en is er ook nog geen contact geweest tussen beide besturen.

"Op dit moment kunnen wij een transfer van Johan Bakayoko naar Fiorentina niet bevestigen. Er zijn geen onderhandelingen tussen beide clubs en de Belg heeft geen akkoord bereikt met de Italiaanse club. De twee besturen hebben hierover nog geen contact gehad."





Vertrek of nog een seizoen bij RB Leipzig?

Hinze gaat verder. "Bakayoko heeft een goed gesprek gehad met RB Leipzig, dat op hem rekent. De club is in grote lijnen van plan om hem te houden. Toch moet zijn situatie tijdens de zomermercato goed opgevolgd worden. De 23-jarige speler is niet onverkoopbaar. Zijn prijs zou boven de 20 miljoen euro liggen. Het doel van Leipzig is in de eerste plaats om hem te houden, maar alles zal ook afhangen van de wil van de speler."

🟣❌ Gerüchte über eine Leihe von Johan Bakayoko nach Florenz können wir zur Stunde nicht bestätigen. Derzeit laufen weder Verhandlungen zwischen den Clubs, noch hat sich der Belgier mit Florenz geeinigt. Auf Clubseite gab es noch keinerlei Austausch. Bakayoko hatte mit Leipzig… pic.twitter.com/ND6chn211R — Philipp Hinze (@philipphinze24) July 17, 2026

Heel ander niveau dan bij PSV

Zijn periode bij RB Leipzig heeft voorlopig helemaal niet gebracht wat ervan werd verwacht. Bakayoko verliet PSV Eindhoven met een stevige reputatie, opgebouwd dankzij zijn versnellingen, dribbels en vermogen om in de laatste meters het verschil te maken. In Nederland was hij één van de gevaarlijkste spelers van zijn ploeg en was hij geregeld beslissend.

Bij Leipzig was de overgang hard. De Rode Duivel scoorde amper drie keer en vond nooit het vertrouwen terug dat hem bij PSV zo sterk maakte. Zijn mindere prestaties deden zijn marktwaarde logischerwijs dalen. Bakayoko moet opnieuw regelmaat vinden, maar ook de vrijheid die hem vroeger toeliet om zonder twijfel zijn actie te maken.

Geen WK 2026

Volgens Transfermarkt is zijn marktwaarde gezakt van 45 miljoen euro in mei 2024 naar 20 miljoen euro vandaag. Rudi Garcia selecteerde hem nooit en nam hem ook niet mee naar het WK 2026.

Bakayoko ligt nog tot juni 2030 onder contract bij Leipzig en moet dus niet per se vertrekken. Toch heeft hij opnieuw speelminuten en een belangrijke rol nodig. Een nieuwe club zou hem de kans kunnen geven om met een propere lei te beginnen, op voorwaarde dat er eindelijk een concreet bod op tafel komt.