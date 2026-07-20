LIVE: Anderlecht en Gent weten nu al meer, ook Union kent straks Europese tegenstander

Deze week begint het Europees avontuur voor RSC Anderlecht in de Europa League en voor KAA Gent in de Conference League. Terwijl de tweede voorronde nog moet beginnen, wordt er ondertussen wel al geloot voor de derde voorronde deze maandag. Ook Union SG komt zijn eerste tegenstander te weten.

Union SG gaat om 12 uur de trommels van de Champions League in. Het speelt daarin tegen vijf mogelijke tegenstanders als niet reekshoofd. Olympique Lyon uit Frankrijk, Bodo/Glimt uit Noorwegen, Olympiakos uit Griekenland of de winnaar van het duel tussen het Turkse Fenerbahçe en het Poolse Gornik Zabrze.

Ook in de eventuele play-offs later in augustus zijn dat de mogelijke tegenstanders, tenzij er niet-reekshoofden een van die ploegen uitschakelen. Voor Union SG wordt het sowieso een zware dobber, al is Lyon nog altijd andere koek dan Olympiakos pakweg.

Loting voor Champions League, Europa League én Conference League

De loting begint op de middag in het House of European Football in Nyon en is meteen het begin van een lange namiddag, ook voor de Belgische teams. De wedstrijden worden gespeeld op 4 en 5 augustus (heen) en 11 augustus (terug). Dan weten we of Union SG nog kans maakt op de vetpotten van de Champions League.

Een uurtje later is het aan de teams in de Europa League om geloot te worden. De plaats des oordeels is dezelfde, voor wedstrijden die zullen gespeeld worden op 6 (heen) en 13 (terug) augustus wat de Europa League betreft.

RSC Anderlecht zit in de potten van de Europa League, al weet het op dit moment natuurlijk nog niet of het voorbij het Zweedse Hammarby zal geraken. Doen ze dat, dan zijn ze in de derde voorronde geen reekshoofd meer in de loting.





Daardoor kunnen ze zich in de eventuele derde voorronde aan kleppers verwachten. Ondertussen is er al een voorloting gebeurd in Nyon door de Europese voetbalbond UEFA, waardoor het aantal mogelijke tegenstanders al flink gereduceerd is geworden.

Anderlecht kan flinke kleppers ontmoeten in derde voorronde

Het Schotse Rangers, het Oostenrijkse Salzburg, de winnaar tussen het Turkse Besiktas en het Deense Midtjylland en de winnaar tussen Dynamo Kiev uit Oekraïne en PAOK Saloniki uit Griekenland: makkelijk wordt het hoegenaamd niet om de play-offs te halen.

Al moet er natuurlijk eerst al gewonnen worden van Hammarby. En wat als het verkeerd loopt voor de Brusselaars tegen de Zweden? Dan wacht het vangnet van de Conference League. En ook daarvoor is er ondertussen al meer duidelijkheid.

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De ploegen voor de Conference League gaan om 14 uur de trommels in, alweer in Nyon en alweer voor wedstrijden die zullen worden afgewerkt op 6 en 13 augustus. Als Anderlecht zou verliezen van Hammarby, dan weten ze nu al hun mogelijke tegenstanders in die Conference Leauge: NK Bravo, Shkendija, Santa Coloma, Rapid Wien, Rakow, Valletta, Rijeka, Derry City, Polissya of Kopenhagen. Als niet-reekshoofd lijkt dat voorlopig mee te kunnen vallen.

In die loting is KAA Gent overigens wél reekshoofd - al moeten zij dus eerst wel in de tweede voorronde voorbij Cherkasy uit Oekraïne raken. De voorloting bracht volgende mogelijke tegenstanders: Varazdin, Jablonec, Bohemians, Ballkani, IFK Göteborg, Levadia Tallinn, Motherwell, Havnar Boltfelag, DAC 1904 of Velez Mostar. Voor 15 uur weten alle Belgische teams nog meer, volg het bij ons op de voet.