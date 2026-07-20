'Union SG ziet sterkhouder naar Premier League vertrekken en moét (snel) op zoek naar een vervanger'

'Union SG ziet sterkhouder naar Premier League vertrekken en moét (snel) op zoek naar een vervanger'
Foto: © photonews
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De transfer van Kjell Scherpen naar de Premier League komt dichterbij. De Nederlandse doelman kan rekenen op concrete interesse van twee clubs. Union SG moet op zoek naar een vervanger.

Manuel Gonzalez

'Union SG ziet sterkhouder naar Premier League vertrekken en moét (snel) op zoek naar een vervanger'

Union SG moet (opnieuw) op zoek naar een nieuwe doelman. Na amper één seizoen in Het Dudenpark komt de transfer van Kjell Scherpen komt héél dichtbij.

Ipswich Town en Leeds United zijn concreet voor de 26-jarige doelman. Vooral eerstgenoemde beschikt over uitstekende papieren. The Tractor Boys hebben al een persoonlijk akkoord met Scherpen.

Héél belangrijk om Kjell Scherpen zo duur mogelijk te verkopen

Transfermarkt schat de marktwaarde van Scherpen op acht miljoen euro. Union wil de doelman zo duur mogelijk verkopen. Veertig procent van de doorverkoopwaarde vloeit namelijk naar Brighton & Hove Albion.

 

Ipswich Town, kersvers promovendus in de Premier League, zou interesse hebben in Union Saint-Gilloise-doelman Kjell Scherpen, meldt Sky Sports. De Nederlandse doelman zou op de shortlist van de Engelse club staan.

Ipswich Town zou zich nog willen versterken op de doelmannenpositie voor de start van het Premier League-seizoen. Ook Newcastle-doelman Nick Pope wordt genoemd in die materie, maar er lijkt nu ook een Belgische piste op tafel te liggen.

Kjell Scherpen ligt momenteel bij Union Saint-Gilloise onder contract tot juni 2028. Zijn marktwaarde wordt geschat op 8 miljoen euro. Hij kwam vorige zomer naar de club als vervanger van Anthony Moris, die naar Al-Khaleej in Saudi-Arabië vertrok.

Kjell Scherpen speelde een prima seizoen bij Union SG

Zijn eerste seizoen in Brusselse loondienst was positief. Hij won met de club de Beker van België en was een van de belangrijke pionnen. De 2,06 m lange doelman kwam in totaal 43 keer in actie in alle competities. Hij kreeg 38 doelpunten tegen en hield 21 keer de nul.

Een overstap naar Ipswich Town zou betekenen dat de keeper terugkeert naar Engeland, nadat hij Brighton in juli 2025 verliet. Kjell Scherpen speelde eerder ook al voor Sturm Graz (huur), Vitesse Arnhem (huur), Oostende (huur), Ajax en FC Emmen, zijn opleidingsclub.

Ipswich Town toont interesse in doelman Scherpen van Union SG

Een transfer is nog lang niet rond, maar het is wel een dossier om in de gaten te houden deze zomer. Union Saint-Gilloise wil hem mogelijk niet laten gaan, en ook de wens van de speler zal meespelen. De geboren Emmenaar zou ook in de belangstelling staan van SC Freiburg in Duitsland.

Bij een vertrek zal Union SG ook snel werk moeten maken van een vervanger vóór de start van het seizoen. De Brusselaars spelen op 31 juli de Belgische Supercup en beginnen op 8 augustus aan de competitie tegen Westerlo. In augustus neemt Union SG het ook op tegen Zulte Waregem (15 augustus) en stadsrivaal Anderlecht (20 augustus). Daarnaast wil Union zich die maand ook plaatsen voor de Champions League, met Europese wedstrijden op het programma in de voorrondes.

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