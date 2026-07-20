Komt er dan toch een transfer? 'Amerikaanse topclub wil Europese ster en denkt aan... Romelu Lukaku'

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
| Reageer
Komt er dan toch een transfer? 'Amerikaanse topclub wil Europese ster en denkt aan... Romelu Lukaku'
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Romelu Lukaku staat voor enkele cruciale weken. Dient de Rode Duivel zijn contract uit bij SSC Napoli of maakt hij een transfer? Ondertussen heeft zich een Amerikaanse club gemeld voor de aanvaller.

Het contract van Romelu Lukaku bij SSC Napoli loopt nog tot medio 2027. Het (oorspronkelijke) plan van Big Rom lijkt duidelijk: de overeenkomst met Partenopei respecteren en volgende zomer terugkeren naar RSC Anderlecht.

Maar denkt Napoli er ook zo over? Het is geen geheim dat de Italiaanse topclub wil bezuinigen. Het loon van Lukaku - de Rode Duivel verdient net geen acht miljoen euro per seizoen - weegt als lood op de Napolitaanse boekhouding. 

Een transfer naar Turkije? Daar is niets van aan!

We schreven eerder al dat Besiktas JK en Fenerbahçe SK informeerden naar de voorwaarden voor een transfer. Die geruchten werden door de zaakwaarnemer van Big Rom afgedaan als larie en apekool.

De Italiaanse media maken dan weer melding van interesse uit de Major League Soccer. New York City FC is geïnteresseerd om Lukaku naar de Verenigde Staten te halen. En dat spreekt de 33-jarige aanvaller dan weer wél aan.

Een transfer naar de Major League Soccer kan Romelu Lukaku misschien wél interesseren...

Lukaku liet zich in het verleden vertegenwoordigen door het Amerikaanse Roc Nation, de aanvaller is een héél grote NBA-fan én steekt op vrije momenteel graag De Grote Plas over om er The American Dream te beleven.

Bovendien vormt New York City eveneens een sportieve uitdaging. The Pigeons schopten het vorig seizoen tot de finale van de Eastern Conference in de Major League Soccer. Als onderdeel van The City Football Group kan het voor Lukaku eveneens een lucratieve transfer worden.

Géén concrete gesprekken. Of beter gezegd: nog niet

Voor alle duidelijkheid: momenteel zijn er nog geen concrete gesprekken gevoerd tussen New York City en (de entourage van) Lukaku. De Amerikanen onderzoeken de mogelijkheid om een Europese ster aan de selectie toe te voegen. Met stip op één: Lukaku.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Serie A
Serie A Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Napoli
New York City
Romelu Lukaku

Meer nieuws

Einde van een huwelijk dat nooit liefde heeft gekend? 'Club Brugge is verlost van overbodige aanvaller'

Einde van een huwelijk dat nooit liefde heeft gekend? 'Club Brugge is verlost van overbodige aanvaller'

22:30
Nathan De Cat verhuist niét alleen naar Duitsland: "Dat is niét vol te houden"

Nathan De Cat verhuist niét alleen naar Duitsland: "Dat is niét vol te houden"

22:00
Toekomst De Bruyne krijgt onverwachte wending na eerste seizoen bij Napoli

Toekomst De Bruyne krijgt onverwachte wending na eerste seizoen bij Napoli

16:30
2
'Manchester United duwt door voor Real Madrid-speler, maar José Mourinho weigert hem te laten gaan'

'Manchester United duwt door voor Real Madrid-speler, maar José Mourinho weigert hem te laten gaan'

21:30
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 20/07: Scherpen - Ferraro - Lawrence

Transfernieuws en Transfergeruchten 20/07: Scherpen - Ferraro - Lawrence

20:40
Degryse wijst ook in de richting van Vincent Mannaert na vertrek van Rudi Garcia als bondscoach van België

Degryse wijst ook in de richting van Vincent Mannaert na vertrek van Rudi Garcia als bondscoach van België

21:00
4
'Union SG ziet sterkhouder naar Premier League vertrekken en moét (snel) op zoek naar een vervanger'

'Union SG ziet sterkhouder naar Premier League vertrekken en moét (snel) op zoek naar een vervanger'

20:40
Club Brugge staat met de rug tegen de muur: 'Deze topclub heeft akkoord met Tresoldi én legt deadline op'

Club Brugge staat met de rug tegen de muur: 'Deze topclub heeft akkoord met Tresoldi én legt deadline op'

20:00
10
'Manchester City wil Marokkaanse WK-revelatie, maar... Lille eist honderd miljoen (!) euro voor transfer'

'Manchester City wil Marokkaanse WK-revelatie, maar... Lille eist honderd miljoen (!) euro voor transfer'

20:20
Mark van Bommel of... iemand anders? Wij gaan vol voor deze Belgische coach om de Rode Duivels te leiden Opinie

Mark van Bommel of... iemand anders? Wij gaan vol voor deze Belgische coach om de Rode Duivels te leiden

19:40
28
'Ajax slaat toe en haalt absolute doelman van wereldniveau naar de Johan Cruijff ArenA'

'Ajax slaat toe en haalt absolute doelman van wereldniveau naar de Johan Cruijff ArenA'

19:20
2
Westerlo slaat opnieuw toe op transfermarkt: akkoord met Dender is rond

Westerlo slaat opnieuw toe op transfermarkt: akkoord met Dender is rond

18:30
'Akkoord is bereikt: KRC Genk gaat ongezien ver voor nieuwe spits'

'Akkoord is bereikt: KRC Genk gaat ongezien ver voor nieuwe spits'

18:00
7
Opvallende transfer voor OH Leuven: ex-Bayern-talent tekent tot 2029

Opvallende transfer voor OH Leuven: ex-Bayern-talent tekent tot 2029

17:30
Vincent Mannaert laat van zich horen na vertrek van Rudi Garcia

Vincent Mannaert laat van zich horen na vertrek van Rudi Garcia

17:00
Anderlecht en KAA Gent hebben duidelijkheid over Europees parcours

Anderlecht en KAA Gent hebben duidelijkheid over Europees parcours

16:15
5
'Nieuwe bondscoach Rode Duivels lijkt stilaan duidelijk: één opvallende naam steekt erbovenuit'

'Nieuwe bondscoach Rode Duivels lijkt stilaan duidelijk: één opvallende naam steekt erbovenuit'

16:00
36
Dit heeft Rudi Garcia te zeggen over vertrek bij Rode Duivels

Dit heeft Rudi Garcia te zeggen over vertrek bij Rode Duivels

15:31
16
BREAKING: Rudi Garcia is niet langer bondscoach van België

BREAKING: Rudi Garcia is niet langer bondscoach van België

14:43
50
Cucurella doet opvallende onthulling over Messi na WK-finale: "Had ik niet van hem verwacht"

Cucurella doet opvallende onthulling over Messi na WK-finale: "Had ik niet van hem verwacht"

14:00
19
🎥 Nieuwe hallucinante beelden duiken op: Argentijn deelt klap uit aan Spaanse wereldkampioen

🎥 Nieuwe hallucinante beelden duiken op: Argentijn deelt klap uit aan Spaanse wereldkampioen

13:30
30
🎥 Eindelijk de doorbraak? Grote Anderlecht-belofte keert terug na blessure met twee goals

🎥 Eindelijk de doorbraak? Grote Anderlecht-belofte keert terug na blessure met twee goals

13:00
4
Union kent tegenstander in voorrondes Champions League: meteen stevige Europese test

Union kent tegenstander in voorrondes Champions League: meteen stevige Europese test

12:50
5
WK-LIVE 20/7: "Voor 47 miljoen Spanjaarden"

WK-LIVE 20/7: "Voor 47 miljoen Spanjaarden"

12:45
2
Wat met Alderweireld bij Antwerp? "Zou jammer en onverstandig zijn"

Wat met Alderweireld bij Antwerp? "Zou jammer en onverstandig zijn"

12:00
2
"Attitude was even verwerpelijk als het spel"

"Attitude was even verwerpelijk als het spel"

11:30
3
🎥 Boegeroep en hallucinante feestbeelden, Donald Trump wil NOG eens het WK in eigen land: "Samen met China?"

🎥 Boegeroep en hallucinante feestbeelden, Donald Trump wil NOG eens het WK in eigen land: "Samen met China?"

11:00
7
Pijnlijk voor Anderlecht? 'Hammarby breekt nog snel alle records'

Pijnlijk voor Anderlecht? 'Hammarby breekt nog snel alle records'

10:30
6
DONE DEAL: STVV zet Europese ambities kracht bij met "ideale nummer 10"

DONE DEAL: STVV zet Europese ambities kracht bij met "ideale nummer 10"

10:00
1
LIVE: Anderlecht en Gent weten nu al meer, ook Union kent straks Europese tegenstander

LIVE: Anderlecht en Gent weten nu al meer, ook Union kent straks Europese tegenstander

09:30
7
DONE DEAL: jeugdproduct Lokeren en Anderlecht zet stevige stap bij Club Brugge

DONE DEAL: jeugdproduct Lokeren en Anderlecht zet stevige stap bij Club Brugge

09:00
Lionel Messi grijpt ook naast individuele prijs: deze spelers wél in de prijzen

Lionel Messi grijpt ook naast individuele prijs: deze spelers wél in de prijzen

08:30
18
'Gewezen spits van Mechelen, Standard en KAA Gent kiest verrassende nieuwe uitdaging'

'Gewezen spits van Mechelen, Standard en KAA Gent kiest verrassende nieuwe uitdaging'

08:00
1
🎥 Bijna Amerikaans: Rode Duivel voorgesteld... met helikopter

🎥 Bijna Amerikaans: Rode Duivel voorgesteld... met helikopter

07:30
2
Transfernieuws en Transfergeruchten 19/07: Kuavita - Ndongala

Transfernieuws en Transfergeruchten 19/07: Kuavita - Ndongala

19/07
'SK Beveren wil zich versterken met voormalige Standard-speler'

'SK Beveren wil zich versterken met voormalige Standard-speler'

19/07

Meer nieuws

Populairste artikels

Serie A

 Speeldag 1
Inter Milaan Inter Milaan 22/08 Monza Monza
Udinese Udinese 22/08 Como Como
Parma Parma 22/08 Cagliari Cagliari
Genoa Genoa 22/08 Napoli Napoli
Venezia Venezia 23/08 Lecce Lecce
Frosinone Frosinone 23/08 Juventus Juventus
Torino Torino 23/08 AC Milan AC Milan
Atalanta Atalanta 23/08 Sassuolo Sassuolo
Bologna Bologna 24/08 Lazio Lazio
AS Roma AS Roma 24/08 Fiorentina Fiorentina

Nieuwste reacties

Venom#13 Venom#13 over Mark van Bommel of... iemand anders? Wij gaan vol voor deze Belgische coach om de Rode Duivels te leiden Toni Pancho Toni Pancho over BREAKING: Rudi Garcia is niet langer bondscoach van België Venom#13 Venom#13 over 'Nieuwe bondscoach Rode Duivels lijkt stilaan duidelijk: één opvallende naam steekt erbovenuit' Venom#13 Venom#13 over 🎥 Nieuwe hallucinante beelden duiken op: Argentijn deelt klap uit aan Spaanse wereldkampioen Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille over C'était attendu, malgré les voeux du public : Rudi Garcia ne restera pas à la tête des Diables Rouges Viva Charleroi Viva Charleroi over Une saison et puis s'en va ? Le Standard a pris sa décision pour Marco Ilaimaharitra FCB vo altijd FCB vo altijd over Degryse wijst ook in de richting van Vincent Mannaert na vertrek van Rudi Garcia als bondscoach van België Vital Verheyen Vital Verheyen over 🎥 Hallucinante beelden: WK-finale ontspoort volledig na laatste fluitsignaal Shooters Shooters over Club Brugge staat met de rug tegen de muur: 'Deze topclub heeft akkoord met Tresoldi én legt deadline op' --KRCGenkie-- --KRCGenkie-- over 'Akkoord is bereikt: KRC Genk gaat ongezien ver voor nieuwe spits' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved