Komt er dan toch een transfer? 'Amerikaanse topclub wil Europese ster en denkt aan... Romelu Lukaku'

Romelu Lukaku staat voor enkele cruciale weken. Dient de Rode Duivel zijn contract uit bij SSC Napoli of maakt hij een transfer? Ondertussen heeft zich een Amerikaanse club gemeld voor de aanvaller.

Het contract van Romelu Lukaku bij SSC Napoli loopt nog tot medio 2027. Het (oorspronkelijke) plan van Big Rom lijkt duidelijk: de overeenkomst met Partenopei respecteren en volgende zomer terugkeren naar RSC Anderlecht.

Maar denkt Napoli er ook zo over? Het is geen geheim dat de Italiaanse topclub wil bezuinigen. Het loon van Lukaku - de Rode Duivel verdient net geen acht miljoen euro per seizoen - weegt als lood op de Napolitaanse boekhouding.

Een transfer naar Turkije? Daar is niets van aan!

We schreven eerder al dat Besiktas JK en Fenerbahçe SK informeerden naar de voorwaarden voor een transfer. Die geruchten werden door de zaakwaarnemer van Big Rom afgedaan als larie en apekool.

De Italiaanse media maken dan weer melding van interesse uit de Major League Soccer. New York City FC is geïnteresseerd om Lukaku naar de Verenigde Staten te halen. En dat spreekt de 33-jarige aanvaller dan weer wél aan.

Een transfer naar de Major League Soccer kan Romelu Lukaku misschien wél interesseren...

Lukaku liet zich in het verleden vertegenwoordigen door het Amerikaanse Roc Nation, de aanvaller is een héél grote NBA-fan én steekt op vrije momenteel graag De Grote Plas over om er The American Dream te beleven.





Bovendien vormt New York City eveneens een sportieve uitdaging. The Pigeons schopten het vorig seizoen tot de finale van de Eastern Conference in de Major League Soccer. Als onderdeel van The City Football Group kan het voor Lukaku eveneens een lucratieve transfer worden.

Géén concrete gesprekken. Of beter gezegd: nog niet

Voor alle duidelijkheid: momenteel zijn er nog geen concrete gesprekken gevoerd tussen New York City en (de entourage van) Lukaku. De Amerikanen onderzoeken de mogelijkheid om een Europese ster aan de selectie toe te voegen. Met stip op één: Lukaku.