Sibierski heeft zijn keuze gemaakt, maar miljoenenbod kan alles veranderen bij Anderlecht

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Sibierski heeft zijn keuze gemaakt, maar miljoenenbod kan alles veranderen bij Anderlecht
Foto: © photonews
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Nathan Saliba is terug in Neerpede en dat is misschien wel het beste transfernieuws dat Anderlecht deze zomer kreeg. Terwijl de Brusselaars nog altijd op zoek zijn naar extra versterkingen voor de flanken, beschikt Vitor Bruno opnieuw over een middenvelder die het gezicht van de ploeg moet worden.

De Canadese international sloot later aan bij de voorbereiding door zijn verplichtingen op het WK, maar zou snel opnieuw inzetbaar moeten zijn. Daardoor bestaat de kans dat hij al een rol kan spelen in het cruciale tweeluik tegen Hammarby in de tweede voorronde van de Europa League. Of dat meteen als titularis zal zijn, is nog afwachten, maar zijn terugkeer geeft de coach onmiskenbaar extra mogelijkheden. 

Saliba wordt héél belangrijk dit seizoen

Dat is niet onbelangrijk, want Anderlecht wil dit seizoen een nieuw middenveld bouwen. Saliba moet daarin het anker worden. De 22-jarige middenvelder combineert loopvermogen, balvastheid en intensiteit met een steeds groter wordende aanvallende bijdrage. Naast hem wordt Lukas Ambros gezien als de creatievere pion, terwijl ook Cedric Cvetkovic een belangrijke rol moet spelen in de kern van Vitor Bruno.

De ontwikkeling van Saliba is bovendien razendsnel gegaan. Anderlecht betaalde vorig jaar ongeveer twee miljoen euro om hem over te nemen, maar zijn marktwaarde is na een sterk seizoen én een uitstekend WK fors gestegen. Voor Canada was hij goed voor één doelpunt en twee assists in amper 182 speelminuten, cijfers die ook buitenlandse scouts niet ontgaan zijn.

Komt er nog een niet te weigeren aanbod?

Die prestaties hebben vanzelfsprekend interesse gewekt. Onder meer Celtic en SC Freiburg worden al geruime tijd genoemd als clubs die zijn dossier nauwgezet opvolgen. Het lijstje geïnteresseerden zou zelfs nog langer zijn, want Saliba geldt als een moderne box-to-boxmiddenvelder met veel groeimarge.

Toch is de boodschap van sportief directeur Antoine Sibierski duidelijk. Anderlecht wil Saliba deze zomer niet verkopen. De Brusselaars beseffen dat hij één van de spelers is waarop de ploeg de komende jaren kan bouwen. Zeker nu de kern nog volop in opbouw is, zou een vertrek van de Canadees een zware sportieve aderlating betekenen.

Samen met Cvetkovic het hart van de ploeg

Dat betekent echter niet dat een transfer volledig uitgesloten is. Net zoals bij Cvetkovic beseft Anderlecht dat bepaalde aanbiedingen simpelweg niet te weigeren zijn. Mocht een club de Brusselaars overtuigen met een uitzonderlijk bod, dan kan het dossier alsnog in een stroomversnelling terechtkomen. Paars-wit heeft de voorbije maanden al bewezen bereid te zijn om spelers te verkopen wanneer de prijs klopt.

Ze kunnen het been niet stijf houden zoals Club Brugge dat zou kunnen, want de financiële situatie is dan wel weer in het groen geraakt, maar toch moeten ze nog elk seizoen voorzichtig blijven met wat ze uitgeven;

Voorlopig lijkt een vertrek echter niet aan de orde. Alle signalen wijzen erop dat Anderlecht met Saliba als één van de absolute leiders aan het nieuwe seizoen wil beginnen. In een ploeg die nog enkele versterkingen nodig heeft, moet de Canadese international uitgroeien tot het kloppende hart van het elftal. Een elftal dat wel nog op verschillende plaatsen versterkt moet worden.

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Nathan-Dylan Saliba

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