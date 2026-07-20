Spanje grijpt wereldtitel na bizarre finale tegen machteloos Argentinië!

Spanje heeft zich na een bijzonder moeizame WK-finale opnieuw tot wereldkampioen gekroond. La Roja had de gehele wedstrijd de controle, maar moest tot diep in de verlengingen wachten op het verlossende doelpunt tegen Argentinië.

Na het langste WK ooit was het op zondag 19 juli tijd voor de finale. Spanje en Argentinië keken elkaar in de ogen. Spanje haalde het van Frankrijk in de halve finale terwijl Argentinië Engeland uitschakelde na een onwaarschijnlijke comeback.

De Spaanse bondscoach Luis de la Fuente behield het vertrouwen en voerde geen wissels door. Bij Argentinië verdwenen Molina, Paredes en Simeone uit de ploeg voor De Paul, Gonzalez en Montiel.

Knappe eerste vijf minuten

De wedstrijd kwam meteen goed op gang. Lamine Yamal kwam na vijf minuten al oog in oog met Martinez, maar hij besloot met een afgeweken schot op de Argentijnse doelman. Nog geen minuut later werd Messi diep gestuurd en moest Unai Simon heel ver uit zijn doel komen om het leer weg te werken.

Nadien daalde het tempo in de wedstrijd. Spanje controleerde het spel grotendeels, maar kon voor weinig doelgevaar zorgen. Zo kregen we een bijzonder weinig opwindende eerste helft te zien. Lissandro Martinez moest tegen het einde van de eerste periode aan noodgedwongen naar de kant.

Opta kwam al met een opvallende statistiek. De drie doelpogingen in de eerste helft waren het laagste aantal in een eerste helft van een WK-finale sinds de start van de statistieken in 1966. Bovendien is het voor het eerst sinds 1966 dat Argentinië in de eerste helft van een WK-wedstrijd geen enkel schot kon lossen.



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There were 27 minutes and 24 seconds between the first half ending and second half starting in the 2026 FIFA World Cup final.



This after the match kicked off 5 minutes and 58 seconds late. pic.twitter.com/7ZD5cxBfbv — Opta Analyst (@OptaAnalyst) July 19, 2026

Na een wel erg lange halftime show, de FIFA had 17 minuten aangekondigd, maar uiteindelijk duurde ze 27 minuten, kon er opnieuw gevoetbald worden. Veel veranderde er echter niet aan het wedstrijdbeeld. Spanje bleef de ploeg die het spel maakte, terwijl Argentinië nauwelijks tot aanvallen kwam.

Rood drama voor Argentinië

De druk van La Roja nam stilaan verder toe. Martínez moest een paar keer stevig ingrijpen, terwijl Argentinië er aan de overkant maar niet in slaagde om gevaar te creëren. Een kwartier voor tijd werd het zelfs stilaan een belegering voor het Argentijnse doel. Aan strijdlust ontbrak het bij geen van beide ploegen, want iedere bal werd fel bevochten.

In de blessuretijd ging het helemaal mis voor Argentinië. Enzo Fernández kwam te driest in op Cucurella en kreeg daarvoor zijn tweede gele kaart van de avond. Niet veel later kreeg Spanje nog een uitstekende mogelijkheid via een vrije trap van Yamal, maar Martínez hield zijn poging uit de rechterbovenhoek knap uit doel.

Zo moesten Scaloni en zijn spelers met tien man aan de verlengingen beginnen. En dat na negentig minuten waarin Argentinië nog altijd geen enkel schot had kunnen produceren.

In minuut 96 was het prijs voor Spanje. Nico Williams deed de netten trillen, maar het doelpunt werd afgekeurd voor een fout. Argentinië had écht niets meer te zeggen na de rode kaart voor Fernandez.

Ferran Torres knalt Spanje naar WK-winst

Na 20 schoten en 106 minuten spelen was het dan uiteindelijk écht raak voor de Spanjaarden. Nico Williams kopte terug op Ferran Torres die alleen werd gelaten. Hij ramde het leer in het dak van het doel. Het 12e schot op doel was pas raak.

Ferran Torres scoorde nog een keer in minuut 113, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel. In het absolute slot werd het nog even bijzonder spannend. Senesi knalde nog van dichtbij naast, na een scherpe voorzet. Simeone jaagde de bal net over doel in de blessuretijd.

Daarna kwam Spanje niet meer in de problemen. Argentinië perste er nog een laatste stormloop uit, maar het was te laat en vooral te weinig. Na het EK kroonde La Roja zich nu ook tot wereldkampioen. Geen sprankelende finale, wel een volwassen triomf van de ploeg die het hele tornooi het meest constant was. Spanje staat opnieuw helemaal bovenaan de voetbalwereld.