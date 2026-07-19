Antwerp wint van Sporting Hasselt, maar ziet basisspeler geblesseerd uitvallen

Antwerp heeft zijn oefenwedstrijd tegen Sporting Hasselt met 0-2 gewonnen. De Great Old blijft zo verder werken aan zijn voorbereiding, al blijft de sportieve context bijzonder. Faris Haroun staat nog altijd tijdelijk voor de groep en een nieuwe hoofdtrainer is er voorlopig niet.

De opstelling van Antwerp oogde op het eerste gezicht wat ongewoon. Dat had alles te maken met het oefenduel dat zaterdag al werd afgewerkt tegen de Young Reds, de tweede ploeg van de club. Tegen Hasselt begonnen meer Devalckeneer, Renders, Tsunashima, Van Helden, Foulon, Verstraeten, Dierckx, Somers, Mejilla, Modibo en Vandeplas.

Antwerp wint in Hasselt

De wedstrijd kwam snel op gang. Beide ploegen kregen in de openingsfase mogelijkheden en Hasselt liet zich niet zomaar wegduwen. Toch was het Antwerp dat na een halfuur de score opende. Thibo Somers zorgde voor de 0-1 en gaf de bezoekers daarmee wat meer controle.

Doelpunten gemaakt door Thibo Somers en Gerard Vandeplas ⚽️ — Royal Antwerp FC (@official_rafc) July 19, 2026

Voor Antwerp was dat op zich een welkom moment, want in deze fase van de voorbereiding draait het niet alleen om fysieke belasting. De club heeft ook nood aan houvast, automatismen en spelers die zich tonen richting de nieuwe trainer die nog moet komen.

Foulon moet naar de kant

Het mindere nieuws kwam er rond Daam Foulon. De flankverdediger moest geblesseerd naar de kant. Volgens Het Nieuwsblad zou het om een verrekking kunnen gaan. Dat is uiteraard vervelend, zeker omdat Antwerp in deze voorbereiding al met heel wat onzekerheden zit.





Na de rust kwam Sporting Hasselt beter in de wedstrijd. De thuisploeg voetbalde meer mee en maakte het Antwerp bij momenten lastig. Toch bleef de Great Old overeind. Uiteindelijk werd de wedstrijd beslist vanop de stip. Gerard Vandeplas zette de strafschop om en legde zo de 0-2-eindstand vast.

Volgende vrijdag wacht voor Antwerp een nieuwe test, thuis tegen Olympiakos. Tegen dan is het vooral uitkijken naar wat er naast het veld gebeurt. Nu de overname van Antwerp rond is, wordt versterking snel verwacht. Ook de nieuwe T1 zou niet lang meer op zich mogen laten wachten. Haroun leidt de groep voorlopig, maar maakte al duidelijk dat hij dat niet wil blijven doen.